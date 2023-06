Uważaj na poboczu! To trzecie wśród miejsc, gdzie notuje się najwięcej wypadków

Jak informuje policja, w zeszłym roku na poboczach doszło do 799 wypadków, w których zginęło łącznie 171 osób, a 904 zostało rannych. Jakie czynniki sprawiają, że jest tam tak niebezpiecznie? Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Wyprzedzanie poboczem karygodne i niedopuszczalne!

Zdaniem Adama Bernarda, dyrektora Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault, do zachowań kierowców, które doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, należy przede wszystkim wyprzedzanie poboczem. - Tego po prostu nie wolno robić i pośpiech kierowcy nie może być usprawiedliwieniem - mówi Bernard. Ekspert dodaje, że także z pozoru uprzejme zachowanie, to znaczy zjazd na pobocze, gdy kierowca chce zrobić więcej miejsca dla wyprzedzającego go pojazdu, może doprowadzić do tragedii. - Szczególnie kiedy robi to zmotoryzowany, który nie ma pełnej widoczności drogi na dłuższym odcinku. Może wtedy nie dostrzec pieszego czy rowerzysty, który porusza się po poboczu - ostrzega Bernard.

Jedyną sytuacją, w której można zjechać na pobocze, jest ratowanie się przed kolizją z innym autem. Warto jednak wiedzieć, że odpowiedzialność za jakikolwiek wypadek z udziałem pieszych lub innych uczestników ruchu uprawnionych do korzystania z pobocza może obciążać kierowcę, który zjechał z pasa ruchu.

Co oznacza znak B-10? Rowerzyści niesłusznie przed nim zawracają

Co o poboczu mówią przepisy?

Pobocze to fragment drogi oddzielony linią przerywaną lub ciągłą. Przepisy zabraniają zatrzymania pojazdu na poboczu obok linii ciągłej. Wyjątek może stanowić awaria auta. Najważniejsze w takiej sytuacji jest odpowiednie oznakowanie miejsca, w którym stoi samochód. Należy od razu włączyć światła awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową, co pozwoli innym kierowcom dostrzec naszą sylwetkę już z daleka, a następnie trzeba ustawić trójkąt ostrzegawczy. Na drogach szybkiego ruchu, ze względu na wysoką prędkość samochodów, trójkąt umieszczamy minimum 100 m za pojazdem.

Jazda samochodem po poboczu jest zakazana. Poruszać się po nim mogą jedynie piesi, pędzone zwierzęta, osoby jadące wierzchem, rowery, motorowery i pojazdy zaprzęgowe. Warto także pamiętać, że choć rowerzysta ma obowiązek poruszać się poboczem, to gdy jest ono w złym stanie technicznym, cyklista ma prawo jechać po jezdni.