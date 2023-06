Co oznacza znak B-10? Rowerzyści niesłusznie przed nim zawracają

Więcej ciekawostek dotyczących przepisów drogowych publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Znak B-10 jest typowym znakiem zakazu. Ma czerwoną obwódkę, białe tło i czarny symbol pojazdu namalowany w środku. Pojawia się przede wszystkim na trasach szybkiego ruchu lub kluczowych arteriach dalekobieżnego transportu. Kogo dotyczy? To wynika bezpośrednio z jego definicji. Znak drogowy mówi bowiem o zakazie wjazdu dotyczącym motorowerów.

Znak B-10 i pojęcie motoroweru. Co mówią przepisy?

Zignorowanie znaku B-10 oznacza karę. Policjanci po zatrzymaniu pojazdu, wlepią jego kierowcy 100 zł mandatu. Dodatkowo dopiszą do jego konta 1 punkt karny. Widmo kary i mało precyzyjna znajomość definicji tego znaku sprawia, że boi się go wielu kierujących. Dobrym przykładem są chociażby rowerzyści. Warto się zatem zastanowić się nad tym, jakiego konkretnie kierowcę mamy na myśli. Rozstrzygnięcie tej kwestii ukrywa się w przepisach.

Wszelkie wątpliwości rozwieje art. 2 pkt 46 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zapis ten przywołuje definicję motoroweru. Mówi o tym, że jest to "pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h".

Czy rower jest objęty znakiem B-10?

Czy w pojęcie to łapie się rower? Bez wątpienia nie. Nawet jeżeli jest to rower elektryczny, ale ze słabszym silnikiem (granica mocy to 250 watów). Powiem więcej, znak B-10 nie dotyczy również kierujących motocyklem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego czy ciągnikiem rolniczym. Skąd jednak pomysł, że tablica B-10 mogłaby dotyczyć roweru? Winna temu jest polska nazwa tego typu pojazdu i jej geneza. Motorowery pierwotnie były bowiem rowerami, które konstruktorzy wyposażali w dodatkowy silnik spalinowy. Nawet z wyglądu przypominały zatem rower. Dziś natomiast motorowerem jest przede wszystkim wolniejszy i słabszy skuter.

Motorower może prowadzić tylko kierowca z prawem jazdy

Na koniec ciekawostka. Wiecie, jakie uprawnienia są konieczne do kierowania motorowerem? Absolutnym minimum jest prawo jazdy kategorii AM. Aby móc się o nie starać, kierujący musi ukończyć 14. rok życia, powinien ukończyć szkolenie i zdać egzamin państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Alternatywnie sprawdzą się również dokumenty wydane dla wyższych kategorii prawa jazdy. Kategoria AM jest do nich niejako dorzucana w pakiecie.