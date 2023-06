Lexus LC 500 i LC 500 Convertible z garścią poprawek w wersji Ultimate Edition

Latem bieżącego roku Lexus rozpocznie przyjmowanie zamówień na limitowaną wersję modeli LC 500 i LC 500 Convertible. Edycja o nazwie Ultimate Edition, to na pierwszy rzut oka lakier Hakugin White w odcieniu białego matu, który nawiązuje do bieli sportowych aut Lexusa z kultowym modelem LFA na czele. Satynowy, biały lakier jest połączony z kontrastującymi detalami w kolorze czerni. Z przodu na czarno pomalowano osłonę chłodnicy, obramowania reflektorów, osłony spryskiwaczy, elementy ozdobne przedniego zderzaka oraz lusterka. Z tyłu czarne są osłony tylnych lamp, spód zderzaka oraz obramowanie rur wydechowych. Więcej o nowych samochodach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Sportowe Lexusy z większym ekranem i bez touchpada. Jest też lepsze zawieszenie

Dodatkowo na aucie pojawiają się rozwiązania aerodynamiczne inspirowane lotnictwem. W przednim zderzaku zamontowano specjalne lotki, które poprawiają prowadzenie oraz stabilne zachowanie samochodu dzięki regulowaniu przepływu powietrza na bokach zderzaka, a także redukują unoszenie przedniej części auta. Kolejną lotniczą inspiracją jest czarny, tylny spojler wykonany z włókna węglowego.

Wnętrze w kolorze zbroi japońskich samurai

Lexus LC Ultimate Edition ma też zarezerwowaną dla tej wersji kolorystkę wnętrza Kachi-Blue. To nawiązanie do zbroi japońskich samurai, która była w odcieniu niebiesko-czarnym zwanym "kaichi-iro", co po japońsku oznacza zwycięstwo. We wnętrzu przy dźwigni zmiany biegów zamontowano także aluminiową tabliczkę z numerem egzemplarza. Konsola środkowa oraz boczki drzwi wykonano z Alcantary, a nakładki progowe mają napis "Limited Edition".

Wersję Ultimate Edition nieco zmieniono pod kątem mechanicznym. Charakterystyka pracy tylnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu jest bardziej agresywna. Pięciolitrowy, wolnossący silnik V8 o mocy 464 KM został dostrojony pod kątem lepszego brzmienia, bardziej aksamitnej pracy i lepszej reakcji na gaz.

W nowych Lexusach wciąż dostaniesz wolnossące 5-litrowe V8

Tak jak w pozostałych wersjach LC i LC Convertible z roku modelowego 2024, wersja Ultimate Edition ma 12,3-calowy, dotykowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, asystentem głosowym Lexus Concierge, bezprzewodową łącznością ze smartfonem poprzez Apple CarPlay oraz przewodową za pośrednictwem Android Auto. Przy pomocy aplikacji Lexus Link kierowca może zdalnie uruchomić klimatyzację, by ogrzać lub schłodzić wnętrze, a także otworzyć lub zamknąć auto. Standardem jest też 13-głośnikowy system audio Mark Levison Surround Sound System. Samochód ma też zaktualizowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.