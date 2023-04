Sportowe Lexusy z większym ekranem i bez touchpada. Jest też lepsze zawieszenie

Produkcja odświeżonych sportowców japońskiej marki premium rozpocznie się w maju 2023 roku. Auta po zmianach będą cechować się ulepszonym komfortem podróżowania oraz funkcjonalnością. Lexus LC z nadwoziem coupe będzie nadal oferowany jako LC 500 z wolnossącym, 5-litrowym silnikiem V8 oraz jako LC 500h z napędem hybrydowym z silnikiem 3.5 V6. Kabriolet LC Convertible natomiast występuje wyłącznie z 5-litrowym silnikiem V8. W coupe LC 500h ulepszono baterię hybrydową, która ma teraz ogniwa o większej pojemności (dzięki temu moc dostarczana jest szybciej).

REKLAMA

W kabinie najbardziej zauważalną zmianą będzie 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro, który jest bardziej intuicyjny w obsłudze, ma większą liczbę funkcji i działa szybciej. Dotykowy wyświetlacz HD został przysunięty o 86 mm bliżej kierowcy i zastąpił dotychczasowy 10-calowy ekran obsługiwany przy pomocy touchpada. W związku z zastosowaniem ekranu dotykowego przearanżowano układ przycisków na konsoli środkowej. Obok skrzyni biegów umieszczono aluminiowe pokrętło systemu audio, a w schowku w konsoli środkowej znajdują się gniazda USB-A, USB-C oraz 12V. 13-głośnikowe nagłośnienie Mark Levison Surround Sound System zostało ulepszone.

System połączy się bezprzewodowo ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay oraz przewodowo za pośrednictwem Android Auto. W wyposażeniu pojawia się asystent głosowy Lexus Concierge, który może być wywoływany komendą "Hej Lexus". System reaguje na naturalną mowę ludzką. Oparta na chmurze nawigacja przekazuje na bieżąco informacje o trasie, a w razie przerwania łączności internetowej będzie dalej pokazywać trasę, korzystając z wcześniej pobranych danych. System multimedialny może zachować ustawienia pojazdu trzech użytkowników. Przy pomocy aplikacji Lexus Link kierowca może zdalnie uruchomić klimatyzację, by ogrzać lub schłodzić wnętrze, a także otworzyć lub zamknąć auto.

Zobacz wideo

Nowe warianty kolorystyki wnętrza

Lexus LC oraz Lexus LC Convertible zyskały dwie nowe kolorystyki wnętrza. Elegancka Blue&White ma niebieskie elementy kierownicy, lewarka zmiany biegów, boczków drzwi oraz progów. Dark Rose to wariant o sportowym charakterze, w którym czerń kontrastuje z intensywnym czerwonym kolorem obicia siedzeń, konsoli środkowej, deski rozdzielczej i boczków drzwi.

Wnętrze odświeżonego Lexusa LC przeszło jeszcze inne kosmetyczne zmiany. Deska rozdzielcza od strony pasażera ma teraz takie samo wykończenie jak na konsoli środkowej, są nowe pokrycia siedzeń, a nakładki progowe w wybranych wersjach wykonano z włókna węglowego.

Nowe lakiery i felgi oraz kamery w lusterkach

Do palety kolorów dołączyły dwa nowe lakiery - Heat Blue oraz Sonic Cooper znany z modeli RX oraz RZ. Samochody oferowane są także z trzema rodzajami felg aluminiowych - 21-calowe w czarnym, metalicznym kolorze, 21-calowe z wykończeniem maszynowym 3D oraz 21-calowe w kontrastujących kolorach czarnego matu oraz błyszczącego chromu.

W nowych Lexusach wciąż dostaniesz wolnossące 5-litrowe V8

Zmodyfikowano też kształt obudowy lusterek, dzięki czemu mają jeszcze lepsze właściwości aerodynamiczne i powodują mniej hałasu. Dodatkowo, wszystkie wersje Lexusa LC mają w obudowach lusterek zamontowane kamery systemu monitorującego obraz wokół samochodu.

Rozbudowany Lexus Safety System +

Pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + w LC z roku modelowego 2024 został rozbudowany o nowe funkcje, które pomagają uniknąć kolizji w większej liczbie sytuacji i lepiej wspomagają kierowcę.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zyskał funkcję rozpoznawania rowerzystów w dzień. Dodano asystenta skrętu na skrzyżowaniu, a układ wspomagania kierowania dokonuje delikatnych korekt jazdy, by uniemożliwić zjechanie ze swojego pasa ruchu. System rozpoznawania znaków współpracuje z aktywnym tempomatem (DRCC) i jest w stanie dostosować prędkość auta do ograniczeń prędkości na znakach. Nowym elementem DRCC jest Curve Speed Reduction, który dostosowuje prędkość podczas jazdy w zakręcie.

Udoskonalony układ jezdny

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że inżynierowie wprowadzili szereg ulepszeń w układzie zawieszenia. Zmodyfikowano ustawienia sprężyn i amortyzatorów oraz zmieniono sztywność sprężyn stabilizatora. Dopracowano mocowanie kolumny kierownicy, przekładni kierowniczej, łożysk piasty osi, a także mocowania samych kół. Poprawiono też punkty mocowania silnika i zmniejszono drgania wywołane pracą silnika. Dzięki temu auto prowadzi się precyzyjniej i jeszcze lepiej trzyma się drogi.

Lexus RZ 450e. Sprawdziłem, jak jeździ się elektrykiem Lexusa z wolantem zamiast kierownicy

Dokonano także zmian w układzie hamulcowym. Zmodyfikowano ustawienia systemu break-by-wire, by dawał on jeszcze bardziej naturalne odczucie podczas hamowania. Poprawiono pracę 10-biegowej skrzyni automatycznej w pozycji D. Skrzynia w trybie SPORT S i SPORT S+ ma jeszcze więcej sportowego charakteru, a tryb SPORT S+ daje wrażenia jak z jazdy samochodem wyposażonym w skrzynię manualną, odpowiednio dobierając biegi podczas przyspieszania lub zwalniania. W egzemplarzach z wolnossącym silnikiem V8 oraz tylnym dyferencjałem LSD dodano przeznaczony do jazdy na torze tryb Expert, który rozłącza układ kontroli trakcji i pozwala na prowadzenie auta w poślizgu.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta

Więcej wiadomości na temat nowych samochodów znajdziesz na Gazeta.pl