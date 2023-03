W nowych Lexusach wciąż dostaniesz wolnossące 5-litrowe V8

Lexus ma bogate doświadczenie w produkcji wolnossących silników o dużych pojemnościach. Obecnie flagową jednostką napędową jest pięciolitrowy, wolnossący motor o oznaczeniu 2UR-GSE. Rzędy cylindrów w tym silniku są umieszczone wobec siebie pod kątem 90 stopni, jego blok został odlany z aluminium, a każdą panewkę mocują aż cztery śruby. Motor wyposażono również w dwukanałowy układ dolotowy i zawory ssące wykonane z tytanu. V8 Lexusa osiąga maksymalnie około 480 KM i cechuje się świetnym brzmieniem.

Silnik Lexusa został sprawdzony w najtrudniejszych motorsportowych warunkach. Odnoszący sukcesy na torach wyścigowych całego świata Lexus RC F GT3 korzystał ze zmodyfikowanej wersji tej jednostki napędowej o większej pojemności i mocy. Silnik trafił też do dakarowej Toyoty Hilux, która w 2019 roku wygrała najtrudniejszy rajd cross-country na świecie. Ponadto Lexus wykorzystał dwa silniki V8 do napędzania swojego koncepcyjnego sportowego jachtu.

W produkcyjnych autach silnik zadebiutował w sportowym sedanie IS F, potem trafił do większej limuzyny GS F. Obecnie napędza modele RC F, LC 500 oraz LC 500 Convertible. Najnowsza odsłona jednostki napędowej osiąga 464 KM mocy oraz 530 Nm momentu obrotowego. To jeden z ostatnich wolnossących silników V8 dostępnych w Europie.

Silnik V8 Lexusa Fot. Lexus

Lexus LC 500

Lexus LC to flagowe coupe o ponadczasowej stylistyce, które wielokrotnie było nagradzane za desing jak i za projekt wnętrza. To prawdziwy reprezentant segmentu GT, występujący w dwóch mocnych i zarazem wydajnych wariantach napędowych – hybrydowym LC 500h oraz z benzynowym, wolnossącym silnikiem V8 LC 500.

5-litrowe LC 500 rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy, a jego maksymalna prędkość wynosi 270 km/h. Pięknie brzmiący motor połączono z 10-stopniową skrzynią biegów, a z tyłu zastosowano mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen. Lexus LC w Polsce dostępny jest w wersjach Prestige, Bespoke i Superturismo.

Lexus LC 500 Convertible

W 2019 roku zaprezentowano model LC w odmianie Convertible. Samochód występuje wyłącznie z 5-litrowym, wolnossącym silnikiem V8, a jego absolutnym wyróżnikiem jest miękki dach, który pozwala cieszyć się brzmieniem jednostki napędowej. Jego zastosowanie pozwoliło obniżyć środek ciężkości. Auto jest świetnie wyważone, bo elementy sterujące i strukturalne umieszczono w obrębie rozstawu osi auta. Konstrukcję dachu wykonano z kombinacji magnezu i aluminium, dzięki czemu zmniejszono masę bez obniżania wytrzymałości czy pogarszania jakości i płynności działania.

Składanie i rozkładanie dachu trwa 15 sekund, a operację można wykonać do prędkości 50 km/h. LC 500 Convertible ma osiągli zbliżone do wersji coupe. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 5 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 270 km/h.

Lexus LC 500 Convertible Fot. Lexus

Lexus RC F

Lexus RC F to wyjątkowe coupe o motorsportowym rodowodzie. Egzemplarze z roku modelowego 2023 przeszły szereg modyfikacji, które poprawiły właściwości jezdne oraz wrażenia zza kierownicy, a także zwiększyły komfort codziennego użytkowania auta. Pod maską pracuje nadal 5-litrowy silnik V8, który w wersji Track Edition rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 270 km/h.

Track Edition to odmiana najbliższa wyczynowym autom wyścigowym i jest najlżejsza w całej gamie modelu RC F. Wnętrze wykonano z czarnej Alcantary z niebieskimi elementami, a listwa przy schowku pasażera i panele w drzwiach są wykończone włóknem węglowym. Auto ma 19-calowe felgi BBS Track Edition, karbonowo-ceramiczne hamulce tarczowe Brembo, układ wydechowy z elementami tytanu, a także stały spojler z włókna węglowego. Z tego materiału wykonana jest maska, dach oraz przedni i tylny zderzak. Lexus RC F z silnikiem V8 dostępny jest też w wersjach Elegance i Carbon.

Lexus RC F 2019 fot. Lexus

