Którym z trzech pasów autostrady należy jechać? Przepisy są jednoznaczne

Autostrada, trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Który powinien zająć kierujący? Odpowiedź powinna być oczywista, ale nie zawsze taka jest. Bo dużo zależy od przepisów, ale też warunków ruchu czy manewrów wykonywanych na drodze.

Ruch w Polsce jest prawostronny. A więc właściwy pas to pas...

Wykładnią w tym przypadku zawsze staje się art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten stwierdza wyraźnie, że "kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny". W zapisie tym nie chodzi tylko o to, że pojazd należy utrzymywać po prawej stronie drogi. Kierowca powinien jechać skrajnie prawym pasem. Do tego właśnie obliguje go powyższy artykuł. Na taką interpretację powołują się chociażby policjanci.

Chociaż z jazdą prawym pasem na autostradzie warto uważać. Szczególnie w okolicy większych ośrodków miejskich i godzin szczytowych mogą się na nich tworzyć korki do zjazdu. Warto przewidywać taką możliwość i być przygotowanym do zmiany pasa.

Kiedy można jechać pasem środkowym lub lewym?

No dobrze, ale skoro kierujący powinien jechać pasem ruchu, do czego służą dwa pozostałe? To nie jest tak, że powinny pozostać bezużyteczne czy puste. Przydają się w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy kierowca postanowi wyprzedzić inny, wolniej jadący prawym pasem pojazd. W takim przypadku ma pełne prawo wjechać na środkowy czy nawet lewy pas ruchu. Po drugie dodatkowa przestrzeń ma szerokie zastosowanie w czasie dużego natężenia ruchu. Gdy prawym pasem porusza się duża ilość pojazdów, pozostałe samochody powinny systematycznie zjeżdżać na pas środkowy czy nawet lewy. Tak, żeby droga cały czas zachowała przepustowość i żeby auta mogły poruszać się z odpowiednio wysoką prędkością.

Mandat za uporczywą jazdę pasem lewym lub środkowym jest dotkliwy!

Kolejne pytanie brzmi: kiedy korzystanie z pasa środkowego czy lewego staje się wykroczeniem? W przypadku, w którym natężenie ruchu jest na tyle niskie, że pojazd jadący innym pasem niż prawy, jest jedynym pojazdem na drodze. Jeżeli policjanci zobaczą taką sytuację, mogą zatrzymać samochód do kontroli i ukarać jego kierowcę. Co więcej, mają naprawdę szerokie możliwości w zakresie mandatu. Podstawą do jego wystawienia stanie się bowiem art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Ten pozwala na wystawienie grzywny opiewającej na dowolnie wybraną kwotę z przedziału od 20 do 3000 zł.

Warto wiedzieć o tym, że w przypadku uporczywej jazdy lewym pasem, ale nie tworzącej zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, policjanci raczej nie wystawią mandatu sięgającego 3000 zł. Będzie to pewnie kilkusetzłotowa grzywna.

Kierowca może dostać mandat nie tylko za niesłuszne zajęcie lewego pasa. Możliwa jest także kara za blokowanie ruchu czy jego tamowanie. Stanie się tak w sytuacji, w której na autostradzie obowiązuje ograniczenie do 140 km/h, a pojazd porusza się lewym pasem z szybkością 90 km/h. Zatrzymanie do kontroli drogowej zakończy się w takim przypadku mandatem opiewającym na kwotę 500 zł oraz dopisaniem do konta prowadzącego w CEPiK 8 punktów karnych.