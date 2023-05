Nowy Range Rover Sport SV ma mocarne V8 pod maską i felgi wykonane z karbonu

Nowy Range Rover Sport SV to najmocniejszy Range Rover Sport w historii. 635-konny układ Twin Turbo V8 z miękką hybrydą rozpędza SUV-a w 3,8 s do pierwszych 100 km/h, a to dopiero początek imponujących ciekawostek na temat tego samochodu.

