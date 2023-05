Nad drogami pojawiły się nowe monitory. Drogowcy testują nowy system

Każdy, kto przejeżdżał ostatnio drogami ekspresowymi i autostradami w województwie łódzkim, zwrócił zapewne uwagę na nowe czarne tablice i monitory, które pojawiły się nad jezdniami. To nowy system zarządzania ruchem, który będzie w najbliższym czasie przechodził testy. Nad głównymi szlakami województwa pojawiło się dokładnie 44 dużych i 19 małych tablic zmiennej treści oraz dziewięć tablic tzw. pryzmowych.

Krajowy System Zarządzenia Ruchem (KSZR) w I etapie obejmie ok. 1 tys. km dróg na międzynarodowej sieci TEN-T (drogi tranzytowe) i będzie składało się pięć regionalnych systemów, które w przyszłości zostaną zintegrowane w system centralny.

W woj. łódzkim objętych nim zostaną trzy odcinki dróg najwyższych kategorii:

autostrada A1 między węzłami Łódź Północ i Tuszyn,

autostrada A2 od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim

droga ekspresowa S8 między węzłami Rzgów i Łódź Południe.

W przyszłości systemem obejmiemy także odcinek A1 od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim i drogę ekspresową S14 na całej długości.

„System, to nie tylko tablice zmiennej treści. Najistotniejsze są te elementy niewidoczne dla ludzkiego oka. Wśród nich znajdują się np. czujniki automatycznie zbierające dane na temat ruchu. Wysoki stopień zaawansowania technicznego pozwala im liczyć wszystkie pojazdy z podziałem na kategorie, obliczać czas przejazdu i oceniać poziom swobody ruchu. Na podstawie tych danych oraz obrazu z kamer w sytuacji wystąpienia np. wypadku czy innego zdarzenia, operator systemu zarządzania ruchem może podjąć stosowne działania zapewniające bezpieczeństwo pozostałym kierowcom" – wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, zarządca systemu.

Nowy system będzie także monitorował pogodę i warunki drogowe oraz stan nawierzchni dróg. Informację będzie dostarczało osiem stacji meteorologicznych. System pozwala także na dwustronną komunikację z uczestnikami ruchu poprzez urządzenia CB uruchamiane w razie konieczności na wybranych odcinkach drogi lub na większym obszarze.

W szczególnych przypadkach, w których dojdzie do blokady trasy, (co będzie wymuszało przekierowanie ruchu na drogę alternatywną), system przełączy sygnalizacje świetlne dostosowując sterowanie do zmienionych warunków ruchu.