Polska blokuje całkowicie ruch towarowy na przejściach z Białorusią

W poniedziałek 29 maja minister Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie zawieszające ruch na przejściach granicznych z republiką Białorusi. Dokument został tego same dnia opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zakaz dotyczyć ma samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej.

REKLAMA

Jak informuje ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji nowe przepisy są odpowiedzią na postulaty uszczelnienia ograniczeń nałożonych na rosyjskich i białoruskich przewoźników, którzy wykorzystywali przyczepy i naczepy zarejestrowane na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do omijania nałożonych na nich sankcji.

Ruch towarowy zostanie całkowicie zawieszony na przejściach z Białorusią od północy 1 czerwca 2023 roku do odwołania.

Zobacz wideo

Minister Kamiński także w poniedziałek zdecydował o wpisaniu na listę sankcyjną 365 przedstawicieli białoruskiego reżimu, a także 20 podmiotów i 16 przedsiębiorców powiązanych głównie z rosyjskim kapitałem. Była to odpowiedź na wyrok białoruskiego Sądu Najwyższego utrzymujący w mocy wyrok skazujący działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Zgodnie z nim został on skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Rząd chce budować drogi bez konsultacji społecznych. Koniec z protestami i odwołaniami

Przypomnijmy, w lutym bieżącego roku, kiedy to sąd pierwszej instancji wydał wyrok skazujący Poczobuta, został zawieszony całkowicie ruch na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach. W odpowiedzi władze białoruskie zakazały wjazd polskim przewoźnikom na teren Białorusi na wszystkich polskich, litewskich i łotewskich przejściach z wyjątkiem przejścia granicznego Kukuryki-Kozłowicze z terminalem w Koroszczynie. To z kolei wywołało reakcje polskiego MSWiA, który ograniczył przejazd w Kukurykach dla pojazdów zarejestrowanych na Białorusi. Dziś mogą tamtędy przejeżdżać naczepy zarejestrowane na Białorusi pod warunkiem, że są podczepione do ciągników zarejestrowanych w Polsce. Z dniem 1 czerwca 2023 roku takiej możliwości już nie będzie.