Pościg za kradzionym Volvo zakończony rozbitym autem i ujęciem 26-latka

Policjanci opublikowali film z pościgu za samochodem osobowym, który rozegrał się w sobotę 20 maja. Wszystko rozpoczęło się na jednej z ulic Ustronia (woj. śląskie), gdzie kierujący Volvo nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pojazd miał zamontowane tablice rejestracyjne, które były zgłoszone jako skradzione. Zmotoryzowany ignorował sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu i próbował za wszelką cenę uniknąć spotkania z mundurowymi. Więcej o niebezpiecznych sytuacjach na drodze piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że uciekinier poruszał się miejscami z prędkością przekraczającą 180 km/h. Po kilkunastu kilometrach pościgu, na wysokości Świętoszówki, kierujący nie opanował samochodu i skręcając z drogi ekspresowej w skrzyżowanie z ulicą Bielską, uderzył w bariery ochronne. W rozbitym samochodzie wystrzeliły poduszki powietrzne i pojazd został unieruchomiony. Z samochodu wysiadło dwóch młodych mężczyzn, którzy próbowali uciekać dalej pieszo, ale zostali obezwładnieni i zatrzymani.

Zobacz wideo Policyjny pościg za skradzionym samochodem

Po sprawdzeniu auta w bazach danych wyszło na jaw, że Volvo pochodziło z kradzieży dokonanej na terenie Bielska-Białej. Przeprowadzone badanie na zawartość środków odurzających w organizmie wstępnie potwierdziło, że kierujący Volvo jest pod ich wpływem. Od 26-latka została pobrana do dalszych badań. Ponadto uciekinier nie posiadał prawa jazdy, a dodatkowo miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgłosił na komendzie kradzież auta, którym sam przyjechał

Zatrzymany teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, niestosowanie do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kradzież pojazdu oraz kradzież dokumentów. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na obecność narkotyków w organizmie, mężczyzna usłyszy także zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. 26-latek za popełnione przestępstwa może trafić do więzienia nawet na 5 lat, a za liczne wykroczenia w ruchu drogowym grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych.