Nowy pojazd we flocie ITD jest jak transformer. Zastąpi ponad 20-letnią jednostkę

Województwo kujawsko-pomorskie przecina kilka ważnych dla transportu szlaków komunikacyjnych. O bezpieczeństwo na nich zadba nowy sprzęt, który został w poniedziałek 22 maja przekazany inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego z tego regionu. Nowoczesna mobilna jednostka diagnostyczna zbudowana na bazie samochodu ciężarowego marki IVECO, została oficjalnie odebrana na parkingu MOP Szczutki przy drodze ekspresowej numer 5. Więcej o nowoczesnym sprzęcie polskich służb piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

Samochód wymieni wysłużoną już jednostkę, która pracowała w regionie kujawsko-pomorskim ponad 20 lat. Stacja umożliwia przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu technicznego każdego rodzaju pojazdu w warunkach drogowych. Zakup został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (85 proc.) oraz rezerwy celowej budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto zaznaczyć, że taki specjalistyczny pojazd pracuje już we wszystkich 16 województwach.

Sprzęt, w jaki ten wóz jest wyposażony, umożliwi nam weryfikowanie stanu technicznego pojazdów w warunkach zbliżonych do tych, jakie każdy z nas jako kierowca może zaobserwować w stacji kontroli. Przede wszystkim w dokładny sposób możemy weryfikować stan układów: hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia, a więc tych układów, które są bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo

– powiedział Marcin Mroczkowski, Szef WITD Bydgoszcz.

Dodatkowo funkcjonariusze ITD otrzymali nowy oznakowany furgon ze specjalistycznym wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, który wzmocni flotę Oddziału Terenowego Inspekcji Transportu Drogowego w Grudziądzu. Szef kujawsko-pomorskiej ITD zaprezentował także nowoczesny komputer diagnostyczny, którego na co dzień używa ITD. Urządzenie to pozwala na podłączenie się do gniazda diagnostycznego samochodów ciężarowych oraz naczep i przyczep oraz weryfikację stanu elektroniki pokładowej. W ten sposób sprawdzane są m.in.: systemy bezpieczeństwa (ABS, ESP, ASR) i układ oczyszczania spalin.