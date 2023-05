W Polsce powstanie nowa siódemka do granicy. Droga DK7 będzie częścią sieci TEN-T

DK7 to jedna z ważniejszych dróg na południu kraju. GDDKiA podaje, że to najpopularniejsza trasa na Słowację, a przejście graniczne w Chyżnem jest zdecydowanie najbardziej obciążonym na całej granicy ze Słowacją. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma dla kierowców dobre informacje. Zaczęły się prace nad nowym przebiegiem drogi. Więcej informacji o drogach znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Nowa droga DK7

Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek

- podaje GDDKiA. DK7 to nie tylko nasza lokalna, polska trasa. Droga znajduje się w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.?Dlaczego przypominamy DK7? Właśnie wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Najkorzystniejszą ofertę złożył MULTICONSULT Polska. Jej wartość to 54 665 997 zł.

Nowa DK7 - co już wiemy?

Mówimy o 35-kilometrowym odcinku z Rabki do Chyżnego. Będzie to dwujezdniowa trasa, co na pewno ucieszy kierowców i zwiększy przepustowość siódemki na tym fragmencie. Wiemy, że do dalszych prac przeszły cztery: I, IIA, VIA i ostatni, zawierający elementy wszystkich rozpatrywanych w ramach Studium korytarzowego, łącznie z możliwym nowym przebiegiem. W trakcie prac nad Studium zostaną określone szczegółowe parametry techniczne nowej trasy. ??

Kolejnym elementem opracowania będzie raport oddziaływania na środowisko niezbędny w trakcie procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.???