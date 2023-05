Nowy polski czołg działa w trybie hunter-killer. Kolejne Czarne Pantery K2 przypłynęły

Polska armia zbroi się. Jednym z kluczowym punktów militarnych zakupów, stało się zamówienie złożone w South Korean Agency for Defense Development na 180 czołgów K2 Black Panther. Wraz z pakietem dodatkowym to opiewa na kwotę wynoszącą 3,37 mld dolarów. Pierwsze czołgi z Korei Południowej przypłynęły do Polski pod koniec zeszłego roku. Właśnie na służbę do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej trafiły kolejne czołgi. W sumie mamy już 22 czołgi z Korei. A to dopiero początek. Więcej informacji o wojsku i armii znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Czarna pantera działa w trybie hunter-killer. A to początek jego możliwości!

Na razie K-dwójki przechodzą jednak fazę szkoleń. Polscy wojskowi uczą się ich obsługi. To może chwilę potrwać, szczególnie że jest się czego uczyć. K2 Black Panther ma opinię najbardziej cyfrowego czołgu na świecie. A decyduje o tym głównie poziom nasycenia konstrukcji pojazdu nowoczesnymi technologiami. Przykład? Oto kilka najważniejszych:

Czarna pantera ma system kierowania ogniem umożliwiającym działanie w trybie hunter-killer. Groźnie brzmi!

Czołg ma aktywny system ochrony KAPS (Korean Active Protection System). Ten zabezpiecza wóz przed pociskami granatów kumulacyjnych i przeciwpancernych pocisków kierowanych, zakłócając działanie czujników zamontowanych w amunicji.

K2 ostrzega załogę przed pociskami wystrzelonymi w jego kierunku, ale też wystrzeliwuje granaty dymne. Ich zadanie jest proste. Tworzą zasłonę termiczną i utrudniają namierzenie pojazdu.

Pantera jest w stanie zagłuszać pracę radarów wroga oraz może zgasić pożar, który wybuchnie na pokładzie.

Ile palą czołgi? Liczy się to w setkach litrów. Nasz Leopard nawet 790 l/100 km

K2 Black Panther: wyposażenie, broń i napęd

Oczywiście głównym zadaniem czołgu jest nie obrona przed wrogiem, a jego atakowanie. Na tym polu K2 Black Panther również ma sporo do powiedzenia. Głównym uzbrojeniem pojazdu w polskiej specyfikacji jest działo 120 mm. To pozwala na użycie pocisków przeciwpancernych K276 – APFSDS lub kumulacyjnych K277 – HEAT. Co ważne, na polu walki załoga może skorzystać z trybu szybkostrzelnego. K2 jest w stanie wystrzelić w minutę nawet 10 pocisków. Przy czym może przewozić nawet 40 sztuk amunicji.

K2 Black Panther jest napędzany 12-cylindrowym silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych. Motor został wyprodukowany przez Doosan Infracore Corporation. Przekładnia to natomiast dzieło S&T Dynamics. Tak skomponowany układ jest w stanie rozpędzić 8-metrowy czołg o masie 55 ton do prędkości 70 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Przewidywany zasięg pantery to jakieś 450 kilometrów.