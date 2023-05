Za to tysiące polskich kierowców traci prawo jazdy. Nie tylko znak D-42 i punkty

Niezależnie od pory dnia kierowcy mogą jechać maksymalnie 50 km/h, o ile znak nie wskazuje innej wartości. To ogólne zasady dotyczące limitów prędkości w obszarze zabudowanym. Trzeba jednak zawsze obserwować znaki, ponieważ są miejsca, w których limity są inne. W miastach - na większych, najczęściej dwu- lub trzypasmowych - ulicach często można jechać 70 km/h lub 80 km/h. Z kolei w miejscach, gdzie mieszka dużo ludzi albo zlokalizowane są szkoły, ograniczenie wynosi np. 30 km/h. Więcej porad dla kierowców znajdziecie na stronie głównej gazeta.pl.

Utrata prawa jazdy za prędkość

Zatrzymanie prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tym przypadku uprawnienia są wstrzymywane na 3 miesiące. Warunek? Kierujący powinien przekroczyć dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Po 3 miesiącach kierowca składa wniosek w wydziale komunikacji i odzyskuje dokument.

Mimo zamieszania z sądami i oskarżeniami o niekonstytucyjność przepis wciąż obowiązuje. W jego wyniku w Polsce już kilkadziesiąt tysięcy kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Kierowca musi się też liczyć z dotkliwym mandatem za samą prędkość. W 2023 r. obowiązuje oczywiście nowy ostrzejszy taryfikator.

Mandaty za prędkość w 2023 r. Jaka jest wysokość kar?

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

o 11–15 km/h – mandat 100 zł

o 16–20 km/h – mandat 200 zł

o 21–25 km/h – mandat 300 zł

o 26–30 km/h – mandat 400 zł

o 31–40 km/h – mandat 800 zł /1600 zł dla kierowcy recydywisty

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł/2000 zł

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł/3000 zł

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł/4000 zł

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł/5000 zł

Samochód powinien przewozić maksymalnie liczbę pasażerów, którą wskazuje dowód rejestracyjny. Jeśli kierowca jej nie przestrzega, musi liczyć się z wysoką karą. Gdy w aucie zasiądą więcej niż trzy osoby powyżej limitu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym i fakt ten stwierdzi policjant w czasie kontroli drogowej, prowadzący straci prawo jazdy na 3 miesiące, otrzyma mandat i punkty karne. Mandat to 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób. Kara nie może być jednak wyższa niż 3000 zł. Policjant dopisze też do konta kierowcy od 6 do 15 punktów karnych.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zagrożenie bezpieczeństwa to bardzo pojemne określenie, o czym zapomina wielu kierujących. Kierowca, który je spowoduje, musi liczyć się ze szczególnie dotkliwą karą. O niej mówi art. 86 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń. Zapis ten przewiduje możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów dla kierowcy, który drastycznie narusza przepisy. Chodzi o wyjątkowo niebezpieczną jazdę (np. poślizgami kontrolowanymi), spowodowanie z premedytacją kolizji, ignorowanie zakazów wyprzedzania, wymuszanie pierwszeństwa, ale również jazdę na zderzaku innego pojazdu na autostradzie. W takim przypadku policjant odbiera kierowcy prawo jazdy na miejscu kontroli drogowej. Decyzję w sprawie okresu obowiązywania zakazu podejmuje sąd.

Jazda po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia

Jeśli byłeś wczoraj na zakrapianej kolacji albo właśnie wracasz ze spotkania, na którym wypiłeś małe piwo, lepiej nie wsiadaj za kierownicę. Nawet w ramach dozwolonego poziomu alkohol osłabia percepcję. Może zatem sprawić, że spowodujesz wypadek i odbierzesz komuś życie. Poza tym łatwo go przekroczyć, a wtedy utracisz prawo jazdy. Wskazanie urządzenia pomiarowego między 0,2 a 0,5 promila oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. W sytuacji, w której alkomat wskaże więcej niż 0,5 promila, prowadzący straci prawo jazdy na okres od roku do 5 lat. Oprócz tego możesz zostać ukarany pozbawieniem wolności do lat 2 i grzywną o wysokości do 30 tys. zł.