Jak wygląda manewr PIT? Policja go stosuje od pół wieku

Manewr PIT w oficjalnym języku policyjnym ma kilka nazw. Bywa określany mianem precyzyjnej techniki unieruchamiania lub taktyczną interwencją pojazdu policyjnego. Zasada jego działania jest dość prosta. Opiera się na prawach fizyki. Właśnie dlatego funkcjonariusze w sytuacjach szczególnego zagrożenia wykorzystują go od półwiecza.

Na czym polega policyjny manewr PIT?

Pojazd uciekający przed radiowozem na sygnałach jest szczególnie niebezpieczny. Jego kierowca często działa pod wpływem desperacji. Pędzi zatem nie tylko pustymi autostradami, ale także miejskimi arteriami. I to nie patrząc na znaki drogowe czy wskazania sygnalizacji świetlnej. W każdej chwili może dojść do wymuszenia pierwszeństwa. A jego skutkiem stanie się groźny wypadek. Takie zagrożenie trzeba więc jak najszybciej wyeliminować. I to właśnie rola, która została przypisana manewrowi PIT.

Precision immobilization technique (w skrócie PIT) polega na tym, że samochód policyjny jadący za autem ściganym, podjeżdża do jego tylnej części i swoim przodem delikatnie trąca jego jeden z narożników w okolicy klapy bagażnika. W ten sposób uciekający pojazd zostanie wytrącony z toru jazdy na wprost i wykonuje obrót wokoło swojej własnej osi. Dzięki temu wytraca prędkość, a inne radiowozy biorące udział w pościgu, mogą zajechać mu drogę. Samochód zostaje zatem unieruchomiony, a funkcjonariusze mogą zatrzymać uciekiniera.

Manewr PIT wziął się z wyścigów samochodowych. Nieoczekiwany rodowód

Zasada rządząca manewrem PIT jest oparta na podstawowych prawach fizyki. Jednak pomysł na jego wykonanie nie pochodzi ani z laboratorium, ani tym bardziej policyjnych narad. Inspiracją stały się bowiem... wyścigi samochodowe. W nich bardzo często wykorzystywana jest technika "uderz i uciekaj". Ta polega na tym, że auto jadące z tyłu, delikatnie uderza w tylny zderzak pojazdu jadącego z przodu. W efekcie szybszy konkurent najpierw traci na chwilę trakcję, aby później prowadzenie. Policjanci jedynie udoskonalili tę technikę. Udoskonalili, bo zamiast uderzać w tył zderzaka, uderzają w jego bok.

Amerykanie znają PIT od lat 80. Ale Polacy też go stosują!

Obecnie manewr PIT stanowi jedną z podstawowych technik pościgowych w amerykańskiej policji. Po raz pierwszy został jednak wykorzystany w późnych latach 80. XX wieku. Palmę pierwszeństwa dzierżą funkcjonariusze z jednostki w Fairfax w stanie Wirginia. Tak, w wyniku PIT dochodzi do delikatnego uszkodzenia radiowozu. Korzyści uzyskiwane w ten sposób przewyższają jednak straty. Bo za sprawą manewru udaje się wyeliminować z ruchu pojazd, który tworzy potężne zagrożenia dla innych użytkowników drogi, a w tym pieszych. PIT powoduje zatem straty, ale jest w stanie uratować życie lub zdrowie ludzkie. To wartość nadrzędna.

Chociaż warto pamiętać o tym, że dzisiejsze samochody policyjne w USA są do manewru PIT przygotowane. Otrzymują wzmocnione zderzaki przednie. To pozwala na minimalizowanie ewentualnych strat powstałych w wyniku unieszkodliwiana zagrożenia drogowego.

Manewr PIT jest także wykorzystywany w Europie, a w tym w Polsce. O ile jednak amerykańscy funkcjonariusze przechodzą szkolenia w tym zakresie, o tyle polscy muszą bazować na teoretycznej znajomości techniki w połączeniu z własnymi umiejętnościami za kierownicą. Mimo wszystko PIT wychodzi także i rodzimym policjantom. Osoby decydujące się na ucieczkę przed patrolem powinny zdawać sobie z tego sprawę.