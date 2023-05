Autostrada A4 zwężona. Pojedziesz wolniej i tylko jednym pasem

Planujesz podróż autostradą A4 na Górnym Śląsku? Przygotuj się na spore utrudnienia. Drogowcy rozpoczęli bowiem kolejne remonty nawierzchni jednej z najdłuższych autostrad w Polsce (aż 680 km długości – od granicy z Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą). GDDKiA ostrzega m.in. o zmianie w organizacji ruchu na odcinkach A4 w pobliżu Gliwic.

Od 8 do 12 maja 2023 r. ekipy drogowe zajmą się naprawą nawierzchni na odcinku A4 pomiędzy węzłem MOP Chechło i węzłem Ostropa. Na jezdni w kierunku Katowic służby zwężą jezdnię do jednego pasa ruchu. Na czas prac remontowych obowiązuje także ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Dzień później (od 9 maja 2023 r.) rozpoczną się prace na jezdni w kierunku Wrocławia. Służby zajmą się nawierzchnią na odcinku pomiędzy węzłami Bojków (ok. 2 km za węzłem) i Ostropa. Na drodze o długości 4,4 km zostanie zwężona jezdnia (do jednego pasa ruchu) oraz wprowadzone ograniczenie dopuszczalnej prędkości. Podczas remontu będzie obowiązywać limit 80 km/h. Na tym nie koniec.

Na utrudnienia trzeba także się przygotować w pobliżu Katowic i Mysłowic. Na 331 km autostrady A4 trwają prace nad wymianą barier drogowych. 10 km dalej w kierunku Tarnowa (342 km trasy) zamknięto pas awaryjny i część prawego (planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2023 r.). Do końca czerwca zamknięta będzie łącznica węzła Mysłowice (relacja Mysłowice – Kraków). Aż do końca listopada 2023 r. obowiązuje zaś ograniczenie prędkości do 50 km/h na 347 km drogi w pobliżu Brzęczkowic. Znacznie krócej trzeba będzie zaś poczekać na otwarcie zamkniętego zjazdu z A4 na S1 (także w pobliżu Brzęczkowic). Planowany termin otwarcia to 15 maja 2023 r.