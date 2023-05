Zbliża się premiera kolejnej generacji BMW serii 5, która została zaplanowana na środę 24 maja. Auto otrzyma charakterystyczną stylistykę, będącą połączeniem elegancji i sportu. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku tego eleganckiego modelu z Bawarii, nie będziemy mieć do czynienia z kontrowersją dotyczącą pasa przedniego. Z najnowszej zapowiedzi opublikowanej przez BMW na oficjalnych kanałach mediów społecznościowych wynika, że seria 5 nie otrzymała pionowego grilla. Maskownica wlotu powietrza nie będzie przypominać zębów bobra, jak to się ma w przypadku serii 4 oraz M3 i M4. Nie będzie to także grill w stylu świńskiego ryjka, jakim legitymuje są model XM czy seria 7. Pewne jest natomiast, że ramka maskownicy otrzyma diodowe podświetlenie.

REKLAMA

BMW serii 5 w dużej mierze ma być wierne swoim pierwotnym założeniom. Wiadomo, że poza klasycznym sedanem w ofercie nie zabraknie odmiany nadwozia Touring. Zupełną nowością w palecie modelowej będą warianty w pełni elektryczne (BMW i5 Limuzyna i BMW i5 Touring pojawią się w 2024 roku). Podstawowy eDrive40 będzie miał pojedynczy silnik montowany z tyłu o mocy 335 KM. Gorętsza odsłona M60 xDrive to konfiguracja z dwoma silnikami o mocy 590 KM. Poza tym, dzięki elastycznej architekturze BMW serii 5 trafi do sprzedaży z napędem hybrydowym plug-in oraz z wysokowydajnymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi z 48-woltową technologią mild hybrid. Plotki głoszą, że wyczynowe M5 pojawi się z hybrydowym układem napędowym typu plug-in, osiągającym moc ponad 700 KM.

Co jeszcze wiemy o ósmym wcieleniu BMW serii 5? Na pokładzie zagości system operacyjny BMW 8.5 z zakrzywionym wyświetlaczem i innowacyjnymi usługami cyfrowymi. Deska rozdzielcza z wbudowanym poprzecznym pasem oświetlenia nastrojowego, przechodzącym płynnie w dekory na drzwiach, będzie bardzo przypominać projekt znany już z flagowej serii 7.

Nowe BMW serii 5 i pierwsze elektryczne BMW i5 z doszlifowanym układem jezdnym

Produkowane od 50 lat BMW serii 5, jest jedną z najchętniej kupowanych biznesowych limuzyn na świecie. Od 1972 roku do początku 2023 roku wyprodukowano ponad dziesięć milionów egzemplarzy. Zakłady BMW Group w Dingolfing, w których od 1973 roku powstaje "piątka", zaczną seryjnie wytwarzać auto w drugiej połowie bieżącego roku, a sprzedaż ma rozpocząć się w październiku. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.