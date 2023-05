Ile KM ma polska karetka, ile waży i co jest w środku? Mamy kilka ciekawostek

Jaki silnik ma karetka?

W tym przypadku pod maską pracuje jednostka wysokoprężna. To nowa generacja dobrze znanego diesla Forda 2.0 EcoBlue. W Transicie-karetce ma 170 KM. Diesel na pewno poradzi sobie z ambulansem, to w końcu kawał samochodu. Firma Ambulans Polska Sp. zbudowała ją na bazie Ford Transit Van 350 H2 L3. W tej konfiguracji przestrzeń ładunkowa ma długość 3533 mm, a jej wysokość to 1886 mm. Na potrzeby pogotowia samochód został wzmocniony. Wiele elementów wykonano z aluminium i lekkiego ABS o zwiększonej wytrzymałości. Pozwoliło to zachować masę samochodu w granicach rozsądku. Transit waży mniej niż 3000 kg. Sporo, ale to oznacza, że może go prowadzić kierowca z prawem jazdy kategorii B. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji (i nie tylko) znajdziecie na stronie głównej gazeta.pl.

Zobacz wideo Tak powinien wyglądać korytarz życia. Policja chwali kierowców na S8

W co wyposaża się karetkę?

Ambulans Polska doskonale się zna na dostosowywaniu dostawczaków do potrzeb ratowników medycznych i lekarzy. Transit ma sporo ciekawego wyposażenia. I tego, który służy do ratowania życia, i tego, który ma ułatwić pracę. Wybraliśmy kilka przykładów:

opcjonalne złącze interfejsu umożliwia wykorzystanie informacji pozyskanych z pojazdu do integracji z wyposażeniem medycznym.

podwójny akumulator zapewnia odpowiednie zasilanie dodatkowego sprzętu także przy wyłączonym silniku.

uchwyt na drukarkę,

mocowania butli tlenowych,

zestaw szyn oraz płyt montażowych do instalowania sprzętu medycznego

panele tlenowe i gniazda 12 lub 230 V.

Z kolei w sprawnej jeździe w każdych warunkach kierowcy przydadzą się:

podgrzewana przednia szyba i podgrzewane lusterka,

czujniki parkowania,

fabryczna kamera cofania,

asystenta ruszania na wzniesieniu,

asystent bocznego wiatru,

ogrzewanie postojowe

kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.

Jak wygląda przedział medyczny w karetce?

W Transicie zamontowano przedział medyczny o wymiarach 3300 mm długości, 1750 mm szerokości oraz 1850 mm wysokości. Wnętrze wypełnione zostało praktycznie zaprojektowanymi szufladami, szafkami i uchwytami Wnętrze rozświetlają LED-y, które pozwalają kontrolować i regulować intensywność światła w przestrzeni sanitarnej. Producent zdradza więcej i pokazuje także sporo zdjęć. Część wklejamy w tekst, więcej znajdziecie w naszej galerii:

Dostęp do przedziału medycznego umożliwiają drzwi tylne dwuskrzydłowe, których kąt otwarcia wynosi 270 stopni oraz odsuwane drzwi boczne. Zabudowa specjalna składa się z między innymi z dwóch obrotowych foteli dla personelu medycznego, wyposażonych w zintegrowane 3- punktowe pasy bezpieczeństwa oraz w podstawę na nosze – mechaniczną lawetę z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz oraz otwieranym najazdem umożliwiającym wjazd noszy.

Ford Transit jako karetka fot. Ford

Karetkę na pewno zauważysz na drodze

Karetka musi być na drodze widzialna i słyszalna. Została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Z przodu umieszczono głośnik o mocy 150 W. Nie tylko wydaje charakterystyczny sygnał dźwiękowy ambulansu, ale można nim podawać głosowe komunikaty. Panel sterowania znajduje się tuż przy kierowcy. O jeszcze lepszą widoczność dba dodatkowe oświetlenie LED.

Na nowym Transicie zamontowano belkę świetlną LED umieszczoną na przedniej części pojazdu z podświetlanym napisem „Ambulans". Z kolei druga belka świetlna LED została umieszczona na tylnej części dachu pojazdu. Co więcej, Transit ma zamontowane na bokach reflektory robocze zewnętrzne służące do oświetlenia miejsca akcji z prawej i lewej strony.

