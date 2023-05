Czy kierowca może pić piwo do 0,5 proc.? Alkomat coś pokaże? Wyjaśniamy

Większość piw bezalkoholowych wyróżnia się niebieskim kolorem opakowania i dużym napisem "0,0 proc." W takim przypadku sprawa jest prosta - kierowca może je pić i bez obaw wsiąść za kółko po imprezie czy spotkaniu. Nikt nie ma wątpliwości. Są jednak piwa, również na bezalkoholowej półce, z informacją na etykiecie "zawartość alkoholu do 0,5 proc." Te już wątpliwości i pytania budzą, bo jednak browar przyznaje, że alkohol w nich jest, prawda? To można wsiadać za kółko czy nie? Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Czy kierowca może pić piwa do 0,5 proc. alkoholu?

W myśl polskich przepisów piwa z zawartością alkoholu do 0,5 proc. są piwami bezalkoholowymi i producent nie musi zaznaczać, że dane piwo może zawierać maksymalnie 0,5 proc. alkoholu. Takie piwo najczęściej wcale nie ma 0,5 proc. - to wartość graniczna. Zawiera śladowe ilości alkoholu. Więcej alkoholu czasem znajdziecie w produktach, które wszyscy piją bez cienia wątpliwości, choćby kefirze czy jogurcie.

Kierowca nie musi w ogóle obawiać się kontroli policyjnej, ponieważ tak naprawdę nie pił alkoholu. Ta groźnie brzmiąca "zawartość alk. do 0,5 proc." jest zbyt mała, żeby nasz organizm w jakikolwiek sposób ją odczuł.

Czy alkomat coś pokaże po piwie bezalkoholowym?

Alkomat może (ale wcale nie musi) wskazać cokolwiek tylko w jednej sytuacji - kiedy dmuchniecie od razu po wzięciu łyka takiego piwa. Śladowe ilości alkoholu macie w ustach, na języku i podniebieniu, a alkomat musi być na tyle czuły, żeby wykryć alkohol w powietrzu wydychanym z płuc. "Promile" po wypiciu piwa bezalkoholowego znikną dosłownie po kilkunastu sekundach. Brzmi skomplikowanie? Bardzo podobna sytuacja jest, kiedy użyjecie zimowego płynu do spryskiwaczy z wysoką zawartością alkoholu. Jeśli dmuchniecie w alkomat chwilę po spryskaniu szyby, to policyjny sprzęt może pokazać kilka promili. Tak samo po zjedzeniu batonika albo użyciu płynu do dezynfekcji. To wcale nie znaczy, że jesteście pod wpływem.

Takie sztuczne promile bardzo szybko znikają. Dlatego każdy kierowca może poprosić policjanta o ponowną kontrolę po krótkim czasie. Drugi pomiar zbada już prawdziwy stan. Prawdziwe promile po wypiciu alkoholu nie wyparowują w sekundy i minuty.

Piłeś? Nie jedź.

I "0,0 proc." i "do 0,5 proc." to w świetle polskiego prawa piwa bezalkoholowe, a ich picie nie wpływa na wasze umiejętności za kierownicą czy czas reakcji. Pamiętajcie jednak, że nie piszemy tu o piwach niskoalkoholowych (2-3 proc.) czy wspomnianych radlerach. Tych kierowca nie powinien pić, jeśli ma potem prowadzić! Bezpieczne piwa są wyraźnie oznaczone jako bezalkoholowe.