Ile czasu po wypiciu alkoholu można jechać samochodem? Uważaj na pułapkę promili

Ile może wypić kierowca?

Przy okazji wszystkich długich weekendów przypominamy najważniejszą zasadę każdego kierowcy. Zasada jest prosta. Piłeś? Nie jedź. Nie tylko tego samego dnia. Również następnego rano, a jeśli już musisz, to sprawdź się alkomatem. Alkohol jest zdradliwy, a popularne metody mogą pomóc w walce z kacem, ale nie promilami we krwi. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca nie potrafił zapanować nad samochodem. Zatrzymano go dwukrotnie, tej samej nocy

Ile czasu po wypiciu alkoholu można jechać samochodem?

Pamiętajcie, że żadne internetowe narzędzie nie jest w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie, ile można wypić. To tylko sugestie. Przydatne, ale nigdy nie traktujcie ich jako prawdy objawionej. Wirtualne alkomaty są pomocne, ale zaufać można tylko takiemu pełnoprawnemu. Każdy człowiek jest inny, a każdy organizm reaguje na alkohol inaczej. Wiele zależy nawet od dnia. Ważne jest tempo picia, to, co jemy, ile spaliśmy, ile ważymy. Internetowe kalkulatory promili podają wartości orientacyjne i uśrednione - nie są żadną wskazówką. Prawdę powie tylko dobrej jakości alkomat. Ważne, żeby nie badać się chwilę po wypiciu - wtedy wynik będzie niewiarygodny. Z alkomatu za darmo skorzystasz na policyjnych komisariatach, a na wybranych stacjach benzynowych za kilkuzłotową opłatą.

Twój organizm potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie 20 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się w 50 g wódki. 100 ml wina to 12 g etanolu, a piwo - 25 g. W przypadku kobiet czas potrzebny na pozbycie się alkoholu z organizmu jest jeszcze dłuższy.

W te pułapki wpadają kierowcy, a policja wystawia mandat za prędkość. Haczyki z przepisów

Metody na kaca działają na kaca. Nie na alkohol we krwi!

Jest kilka metod na walkę z kacem i przyspieszenie trzeźwienia, w które powszechnie wierzą Polacy. Z badania przeprowadzonego przez SW Research na grupie 1090 polskich kierowców wynika, że najpopularniejsze jest picie dużej ilości wody, na co decyduje się 40 proc. z nas. Jakie jeszcze metody na kaca mają Polacy? Zimny prysznic, aktywność fizyczną, picie kawy oraz spożycie tłustego posiłku. Z jakich metod korzystają Polacy, by szybciej wytrzeźwieć?

Picie wody w dużych ilościach - 42,5 proc.

Zimny prysznic - 34,2 proc.

Aktywność fizyczna - 26,5 proc.

Picie kawy - 26,3 proc.

Nie korzystałem/-am z żadnych metod - 26 proc.

Spożycie tłustego posiłku - 24,9 proc.

Celowe wywoływanie wymiotów - 7,5 proc.

Inna metoda - 1,7 proc.

Wolę nie odpowiadać - 1,4 proc.

Każdy z nas inaczej toleruje i spala alkohol, więc niektóre z powyższych rozwiązań mogą się okazać skuteczne w walce z kacem, bo jedzenie, picie czy prysznic nie przyspieszą spalania alkoholu. Nie są to więc metody, które powinni wykorzystywać kierowcy, chcący wsiąść za kółko po imprezie. Polepszenie samopoczucia, a usunięcie alkoholu z organizmu, to dwie różne sprawy - podkreślają eksperci. Najlepszą metodą na pozbycie się alkoholu jest po prostu odczekanie. Jedyną z powyższych metod, która może w tym pomóc, jest aktywność fizyczna.

Zostawił auto bez zaciągniętego hamulca ręcznego. Po powrocie znalazł miły list

Pijani kierowcy to duży problem polskich dróg

Ostatnio policja często ma dobre informacje o polskich drogach i w raportach prezentuje statystyki, które napawają optymizmem. Konsekwentnie spada liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych w nich. Niestety. Liczby dotyczące pijanych kierowców wciąż przerażają. Przykłady? W wakacje 2022 r. zatrzymano prawie 21 tysięcy kierowców na podwójnym gazie. W Święta Bożego Narodzenia 2022 r. policjanci wykryli aż 580 nietrzeźwych kierowców.