Trasa Łagiewnicka w Krakowie przecieka w 40 miejscach. Naprawy ruszą pod koniec marca

Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Budowa wartej prawie miliard złotych trasy rozpoczęła się w lipcu 2018. Finalnie ok. 3,5-kilometrowa droga, w większości poprowadzona w tunelach, została oddana do użytku 27 sierpnia 2022 roku. Niestety, już po paru tygodniach użytkowania pojawiły się pewne niepokojące wycieki.

Wycieki w tunelach Trasy Łagiewnickiej

Jak przekazało RMF24, pierwsze przecieki w tunelach pod rzeką Wilgą dostrzeżono już w październiku. Co więcej, zdarzało się, że przy ujemnych temperaturach ze stropów tuneli zwisały sople lodu. Przeciekająca do wnętrza woda tworzyła również tafle lodu na jezdniach. Przecieki odkryto łącznie w 40 miejscach w czterech tunelach — trzech samochodowych oraz tramwajowym.

Przedstawiciele spółki Trasa Łagiewnicka SA uspokajają — przecieki nie są związane z jakąkolwiek wadą konstrukcyjną. Zdaniem zarządców, nie są one niczym groźnym i na tym etapie eksploatacji nie powinny nikogo dziwić.

Trasa ma jednak gwarancję. W jej ramach główny wykonawca - firma Budimex - ma rozpocząć odpowiednie prace naprawcze. Zgodnie z zapowiedziami, mają one ruszyć pod koniec marca i będą prowadzone nocami. Polegać będą na wpompowaniu dodatkowej warstwy izolacyjnej pomiędzy tunelami a znajdującym się nad nimi gruntem.

O Trasie Łagiewnickiej

Mierząca 3,5 km Trasa Łagiewnicka jest częścią tzw. ringu krakowskiego, czyli trzeciej obwodnicy Krakowa. Ciągnie się od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ponad 2 km poprowadzono w tunelach. Najdłuższy z nich, zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, mierzy ponad 700 metrów.

W ramach inwestycji zmieniono bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg linii kolejowej Kraków-Skawina. Wzdłuż całej inwestycji zbudowano ścieżki rowerowe. Co więcej, od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej poprowadzono nową linię tramwajową. Z kolei nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.

Budowa pochłonęła ok. 20 990 000 kg stali zbrojeniowej oraz ok. 207 500 m3 betonu. Wykonano ok. 60 000 m2 ścian szczelinowych i ok. 1340 000 m3 wykopów. Zrealizowano też ok. 570 000 m3 nasypów i zasypek.