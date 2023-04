Polacy szukają używanych aut w Niemczech. A Ukraińcy? Możecie się zdziwić

Oto jeden z tych nielicznych rankingów, w którym zajmujemy pierwsze miejsce. Według danych instytutu Samar, Polska jest numerem jeden w rankingu krajów eksportujących samochody używane na Ukrainę. Z wynikiem 3,3 tys. aut wyprzedzamy takie potęgi jak Niemcy (3 tys. pojazdów) i Stany Zjednoczone (2,9 tys. aut). To prawdziwa wielka trójka na rynku używanych pojazdów trafiających na Ukrainę.

Wielka trójka ma ogromną przewagę nad innymi państwami uwzględnionymi w zestawieniu TOP 10. Wprawdzie Ukraińcy szukają także aut na Litwie, Holandii, Estonii czy Belgii i Francji, ale sprowadzają ich łącznie znacznie mniej niż z Polski!

Gdzie Ukraińcy szukają aut używanych? TOP 10 krajów w marcu 2023 r.

Polska – 3334 egz. Niemcy – 2954 egz. USA – 2949 egz. Litwa – 703 egz. Holandia – 620 egz. Estonia – 464 egz. Belgia – 407 egz. Francja – 407 egz. Szwajcaria – 388 egz. Norwegia – 383 egz.

Ukraińscy nabywcy używanych aut szukali pojazdów nie tylko w Europie czy Stanach Zjednoczonych. W marcu sprowadzili także pojazdy z Chin (134 egz.) czy Korei Południowej (96 egz.). Znamienne, że najwięcej wydali na auta z USA (ok. 1,1 mld hrywien) i Polski (689,2 mln hrywien). W pierwszej piątce państw uplasowały się także Niemcy (429,8 mln), Chiny (146,9 mln) i Norwegia (129,6 mln). Zaskakujące, nieprawdaż? Na tym nie koniec niespodzianek.

Równie zaskakujące są dane dotyczące najdroższych pojazdów. Średnia cena samochodu sprowadzanego do Ukrainy wyniosła w marcu 2023 r. nieco ponad 6,2 tys. dolarów. Najdroższe auta importowano z Chin (średnia cena to ok. 30 tys. dolarów), Węgier (ponad 16 tys. USD) i Gruzji (13,7 tys. USD). Polska z wynikiem 5,6 tys. dolarów uplasowała się w połowie zestawienia. Wyprzedziliśmy jednak takie kraje jak m.in. Niemcy (3,9 tys. USD), Czechy (3,6 tys. USD), Szwajcaria (3,3 tys. USD) czy Wielka Brytania (3,1 tys. USD). Więcej wiadomości na temat motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jakie auta importują z Polski Ukraińcy? W czołówce jeden koncern