Naklejki na pojazdach dyplomatycznych. Co oznaczają? Czy dają dodatkowe przywileje?

Tak naprawdę auta dyplomatyczne w Polsce można poznać nie tylko po charakterystycznych niebieskich tablicach rejestracyjnych, ale także po specjalnych naklejkach, które przytwierdzane są zwykle na przednich lub tylnych zderzakach. Jest to oznaczenie "CC" lub "CD".

Skrót "CC" na naklejkach nie oznacza w tym przypadku ani przywiązania do klubu piłkarskiego, oznaczenie swojego ulubionego sporty czy hobby. To oznaczenie pozwala rozszyfrować, że mamy do czynienia z pracownikiem korpusu konsularnego (CC od fr. "corps consulaire"). Co ważne naklejki takie pojawiają się nie tylko na samochodzie oficjalnym konsula, ale także na pojazdach wszystkich członków personelu konsularnego oraz ich małżonków.

Z kolei naklejka ze skrótem "CD" (fr. "corps diplomatique") pojawia się na pojazdach należących do ambasady. Tu nie ma mowy, tak jak w przypadku nalepki "CC", że pojawi się ona na prywatnych autach pracowników administracji. Dlatego znacznie częściej można na ulicach zobaczyć oznaczenie "CC". Tym bardziej że każdy kraj może mieć kilka konsulatów na terenie polski i to w różnych miastach. To punkty kontaktowe dla obywateli innych państw – między innymi cudzoziemcy mogą ubiegać się tam o niezbędne dokumenty, takie jak paszporty czy wizy.

Jakie przywileje dają naklejki "CC" i "CD"?

Pracownicy konsulatów i ambasad mają sporo przywilejów, także na drogach. Trzeba jednak pamiętać, że sama naklejka niewiele mówi na temat przynależności konkretnego samochodu. Tego dowiemy się dopiero z tablic rejestracyjnych – naklejka ma swoją "moc" tylko w połączeniu z nimi.

Niebieskie tablice i wspomniane naklejki pozwalają m.in. uniknięcia badania alkomatem. W praktyce funkcjonariusze nie mogą pracownika ambasady kontrolować, poprosić o opuszczenia samochodu czy wystawić mandatu. W innym wypadku naruszą immunitet dyplomatyczny. Jednak policjanci w przypadku wątpliwości, mogą skontaktować się z MSZ-em.

Sama naklejka i tablice dyplomatyczne wystarczą do parkowania w miejscach, gdzie nie każdy może się zatrzymać. Czasami można zauważyć zakazy parkowania z tabliczką informującą o wyłączeniu zakazu dla pojazdów "CD" i "CC". Samochody tak oznaczone mogą też parkować na wytyczonych miejscach przed placówkami dyplomatycznymi (także oznaczonymi znakiem zakazu zatrzymywania się i z wyjątkiem pojazdów "CD" i "CC"). To jednak nie koniec przywilejów dla korpusu dyplomatycznego i konsularnego. Samochody tak oznakowane mają też pierwszeństwo przejazdu na przejściach granicznych.