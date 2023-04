Zła wiadomość dla kierowców. Rusza remont i kolejne utrudnienia na płatnym odcinku A2

Autostrada Wielkopolska S.A wznowiła prace remontowe w rejonie Punktu Poboru Opłat Gołuski. Zarządca poinformował, że na kierowców czekają utrudnienia w związku z wymianą nawierzchni. Czasowo będą wyłączane z ruchu poszczególne pasy ruchu na tym odcinku drogi, a także zostaną zamknięte bramki nr 2 i 3.

REKLAMA

To jednak nie koniec komplikacji dla użytkowników autostrady. W okresie od 17 do 22 kwietnia na wspomniany odcinek nie będą mogły wjeżdżać pojazdy ponadgabarytowe o szerokości powyżej 2,5 metra. Zakaz obowiązuje na odcinku od węzła Buk do węzła Poznań Zachód – w obu kierunkach.

Najstarsza autostrada w kraju zostanie zmodernizowana jeszcze w 2023 r. Kierowcy na to czekali

Choć prace planowo mają zakończyć się 22 kwietnia, to Autostrada Wielkopolska ostrzega, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, czas remontu może się wydłużyć.

Niestety, zakończenie prac nie oznacza, że nie będzie kolejnych zwężeń. W planach zarządcy są bowiem dalsze remonty. Prace modernizacyjne nawierzchni między Nowym Tomyślem a Poznaniem są częścią wieloletniego planu remontowego. Zarządca tłumaczy się, że duża część z korzystających z koncesyjnego odcinka pojazdów to transport ciężki, co w naturalny sposób wpływa na zwiększone zużycie nawierzchni i konieczność remontów

Zobacz wideo

Opłaty na autostradzie A2

Od 9 marca 2023 roku zmianie uległy stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Wprowadzono także nową kategorię opłat dla motocykli. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl pozostał bez zmian.

Aktualne stawki za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynoszą: