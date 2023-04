Nowe Porsche Cayenne wciąż ma V8, osiągi są lepsze, a po stronie pasażera jest ekran

Cayenne w wersjach SUV oraz Coupe wygląda nieco inaczej. Nadwozie zostało przeprojektowane, a głównym znakiem rozpoznawczym są nowe reflektory - podstawowo Matrix LED, opcjonalnie HD Matrix LED o wysokiej rozdzielczości. Poza tym auto debiutuje z wysoce cyfrową koncepcją wyświetlacza i sterowania, nową technologią podwozia i zaawansowanymi technologicznie funkcjami. Zastosowany system kontroli jakości powietrza filtruje zanieczyszczenia z powietrza we wnętrzu, a pasażer z przodu ma własny wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy (m.in. do strumieniowego przesyłania wideo podczas jazdy). Poprawiona została także gama silników.

REKLAMA

Nowy silnik V8 i mocniejsza hybryda

W Europie nowe Cayenne debiutuje w trzech wersjach silnikowych. Gamę otwiera zoptymalizowany motor 3.0 V6 z turbodoładowaniem. Generuje teraz moc 353 KM oraz 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego (+13 KM i +50 Nm). Sześciocylindrowy silnik stanowi również podstawę zespołu napędowego w Cayenne E-Hybrid. W połączeniu z nowym silnikiem elektrycznym, wzmocnionym o 30 kW – do 130 kW (176 KM), moc systemowa wzrasta do 470 KM. Akumulator wysokonapięciowy o pojemności zwiększonej z 17,9 kWh do 25,9 kWh, w zależności od poziomu wyposażenia, zapewnia zasięg WLTP w trybie elektrycznym do 90 km. Nowa ładowarka pokładowa o mocy 11 kW skraca czas ładowania z odpowiedniego źródła prądu do mniej niż 2,5 h, i to pomimo zwiększonej pojemności akumulatora. Efektywność samochodu podnoszą zoptymalizowane tryby jazdy hybrydowej.

Apple CarPlay i Android Auto w starszym Porsche. Coś dla właścicieli youngtimerów

W Cayenne S nowa jednostka 4.0 V8 biturbo zastępuje poprzednią jednostkę V6. Moc 474 KM i i 600 Nm jest wyższa o 34 KM i 50 Nm w porównaniu z poprzednikiem. SUV-ie, jak i w Coupé pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,7 s. Prędkość maksymalna wynosi 273 km/h.

Na większości rynków Porsche poza Unią Europejską topowym wariantem Cayenne, zaprojektowanym z myślą o maksymalnych osiągach na asfalcie, pozostaje Turbo GT. Występuje on wyłącznie jako Coupe i korzysta ze wszystkich optymalizacji oraz innowacji odnowionej serii modelowej. W Turbo GT moc silnika 4.0 V8 biturbo została zwiększona do 659 KM (+19 KM). Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 s i osiąga prędkość maksymalną 305 km/h.

Każde Cayenne jest teraz wyposażone w zawieszenie Porsche Active Suspension Management (PASM). Poprawa nastąpiła w obszarach komfortu przy niskich prędkościach, prowadzenia podczas dynamicznego pokonywania zakrętów oraz balansu przechyłów wzdłużnych i poprzecznych. Jeszcze lepsze wrażenia z jazdy oferuje nowe adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne.

Kompleksowo przeprojektowane wnętrze

We wnętrzu cała deska rozdzielcza, konsola środkowa i górna część wewnętrznej strony drzwi zostały całkowicie przeprojektowane. Kokpit wykorzystuje teraz elementy znane z modelu Taycan. Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,6" w tak zwanej zakrzywionej i wolnostojącej konstrukcji skupia w sobie wiele różnych informacji i oferuje kierowcy zmienne opcje wyświetlania (siedem widoków do wyboru). Zoptymalizowany wyświetlacz head-up jest dostępny jako opcja.

Rozwiązaniem wzbudzającym największą ciekawość jest wyświetlacz dla pasażera osadzony w desce, który będzie wyposażeniem opcjonalnym. Ekran ma przekątną 10,9" i jest dotykowy. Zdaniem inżynierów Porsche rozwiązanie to pozwala pasażerowi z przodu odciążyć kierowcę, na przykład obsługując nawigację lub wybierając usługę multimedialną. Co ciekawe, wyświetlacza nie widać z poziomu siedzenia kierowcy, dzięki czemu uwaga osoby prowadzącej pojazd nie będzie rozpraszana podczas jazdy.

Wnętrze odmłodzonego Porsche Cayenne Fot. Porsche

Nowa wielofunkcyjna sportowa kierownica pochodzi z modelu 911 i została całkowicie przeprojektowana w porównaniu z poprzednim Cayenne. Przełącznik trybu jazdy do wyboru trybów Normal, Offroad, Sport i Sport Plus bezpośrednio na kierownicy jest teraz standardem. Bezpośrednio na kierownicy znajduje się również nowy przełącznik widoku wskaźników oraz sterowania opcjonalnym wyświetlaczem przeziernym. Porsche umieściło także całkowicie przeprojektowaną dźwignię sterowania systemami wspomagającymi kierowcę przy kierownicy.

Centralny wyświetlacz o przekątnej 12,3" i wysokiej rozdzielczości to centrum sterowania Porsche Communication Management (PCM). Tak jak poprzednio, kierowca może tu obsługiwać liczne funkcje związane z jazdą i komfortem, a także standardową nawigację online i funkcje multimedialne. Zoptymalizowane funkcje łączności dopełniają nową koncepcję wnętrza. W standardzie pojawia się chłodzony schowek na smartfona z funkcją ładowania indukcyjnego. Nowością są również dwa porty USB-C w przednim schowku i kolejne dwa porty USB-C w tylnej części konsoli środkowej. Wszystkie porty USB zapewniają funkcję szybkiego ładowania.

Nowe Porsche Cayenne - cena w Polsce

W Polsce Porsche oferuje nowe Cayenne w cenie od 428 tys. zł (Coupe: od 448 tys. zł). Cena Cayenne E-Hybrid wynosi od 458 tys. zł (Coupe: od 473 tys. zł), a Cayenne S – od 529 tys. zł (Coupe: od 555 tys. zł). Nowe modele można już zamawiać, a dostawy rozpoczną się w lipcu 2023 r.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta

Więcej wiadomości na temat motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl