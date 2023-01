Porsche szanuje właścicieli starszych samochodów swojej marki i w ramach oddziału Porsche Classic oferuje oryginalne części i akcesoria do klasyków i youngtimerów. Oryginalne podzespoły odgrywają kluczową rolę w konserwacji oraz zachowaniu sprawności wielu pojazdów. Od 2013 roku pojawiły się nowe wydania ponad 2000 oryginalnych części do aut Porsche, a asortyment stale się powiększa.

Od 2020 roku Porsche Classic oferuje dwa systemy informacyjno-rozrywkowe dla wielu zabytkowych i nowoczesnych klasycznych samochodów tej marki: Porsche Classic Communication Management (PCCM) i Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus). Te zmodernizowane urządzenia umożliwiają między innymi korzystanie z Apple CarPlay i Android Auto do odtwarzania multimediów, nawigacji i wykonywania połączeń telefonicznych.

Teraz urządzenia są dostępne dla szóstej generacji Porsche 911 (generacja 997) z lat modelowych 2005-2008, wczesnej generacji Boxster i Cayman 987 z lat modelowych 2005-2008 oraz pierwszej generacji Cayenne z lat modelowych 2003 do 2008 r. Po raz pierwszy Porsche oferuje również specjalne urządzenia dla różnych regionów.

Wymienione powyżej modele Porsche były już na życzenie wyposażone w system Porsche Communication Management (PCM) drugiej generacji w formacie 2 DIN. Nowy PCCM Plus doskonale zastępuje te oryginalne urządzenia do zabudowy, podobnie jak radio CD CDR 23 (Cayenne) i radio CD CDR 24 (Boxster/Cayman). Jego wygląd i styl opierają się na elementach już zainstalowanych w samochodzie, takich jak panel sterowania klimatyzacją czy przyciski. Dlatego PCCM Plus płynnie integruje się z otoczeniem. Elementy peryferyjne, takie jak wzmacniacz, głośniki czy antena, mogą być używane jak dotychczas. Nadal obsługiwane są również wyświetlacze nawigacji w zestawie wskaźników.

Urządzenia można zamówić w Centrach Porsche. Koszt PCCM Plus wynosi 1520 euro.

