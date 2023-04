Zakopane. Zmiana organizacji ruchu na DK47 w rejonie ul. Spyrkówka

Zamknięcie wjazdu na ulicę Spyrkówka w Zakopanem jest konieczne, by robotnicy mogli kontynuować budowę muru oporowego. Ul. Spyrkówka będzie zamknięta od 18 kwietnia od strony ul. Kasprowicza do 29 kwietnia. Objazd do ul. Spyrkówka będzie poprowadzony ul. Kasprowicza i ul. Guty. Okresowo na ul. Kasprowicza będzie wprowadzany ruch wahadłowy, sterowany ręcznie.

REKLAMA

Budowa nowego ronda to inwestycja o wartości ponad 9,5 mln złotych. Wykonawcą jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. W ramach zadania powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i dwie zatoki autobusowe. Przebudowanych zostanie 10 zjazdów z drogi krajowej. Inwestycja ma wpłynąć na poprawienie płynności ruchu i bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Droga S11 powiększy się niedługo o 48 km. Postęp prac na budowie? Od 72 do 88 proc.

Nowe rondo na DK47 będzie miało cztery zjazdy. Jeden z nich będzie prowadził do planowanej, nowej drogi gminnej. Rondo powstaje na podstawie porozumienia GDDKiA z gminą Zakopane. Samorząd sfinansował przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a GDDKiA realizuje i finansuje roboty budowlane. Planowany termin oddania ronda do użytkowania został określony na drugi kwartał 2024 roku.

Więcej wiadomości na temat budowy nowych dróg znajdziesz na Gazeta.pl