Droga S11 powiększy się niedługo o 48 km. Postęp prac na budowie? Od 72 do 88 proc.

Droga ekspresowa S11. Znad morza na Śląsk

Droga ekspresowa S11 będzie przebiegać aż przez pięć województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskiej oraz śląskie. Połączy nadbałtyckie miasta (zacznie się w okolicach Koszalina) z Piłą, Poznaniem, Ostrowem Wielkopolskim, Lublińcem, Bytomiem i dotrze aż do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Będzie się przecinać z kilkoma bardzo ważnymi szlakami. Według planów ma mieć około 550 km. Kierowcy już mogą jeździć po ok. 150 km, a w budowie jest kolejnych ok. 64 km. A niedługo będzie więcej.

S11 Koszalin - Bobolice, czyli trzy odcinki

48-kilometrowa droga ekspresowa S11 z Koszalina do Bobolic została podzielona na trzy odcinki. Jak podaje GDDKiA, pierwszy odcinek Koszalin - Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, wykonuje firma Budimex. Drogowcy są już bardzo blisko finiszu - ukończyli już 88 proc. budowy. Z kolei odcinek Zegrze Pomorskie - Kłanino, o długości 19,3 km, buduje firma Mostostal, a zaawansowanie prac to 81 proc. Odcinek Kłanino - Bobolice o długości 11,6 km, wykonuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Tu zaawansowanie prac wynosi 72 proc.

Te procenty to dobra wiadomość dla kierowców, którzy już naprawdę niedługo będą mogli skorzystać ze sporego odcinka drogi ekspresowej S11. W komunikacie Dyrekcji czytamy, że zakończenie prac jest planowane na trzeci kwartał tego roku. Tak naprawdę drogowcom zostały prace wykończeniowe.

Budowa S11. Co zostało do zrobienia?

Obecnie prace koncentrują się głównie na wykonaniu nawierzchni. Na wszystkich trzech odcinkach ułożono do tej pory łącznie 481 tysięcy ton mas bitumicznych, tym samym zaawansowanie prac w tym zakresie wynosi 73 proc

- komentuje GDDKiA, wchodząc w szczegóły. Najbliższe tygodnie to przede wszystkim wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, a potem już wykańczanie ekspresówki. Stawiane będą m.in. znaki. Sukcesywnie wykonywane są już elementy systemu zarządzania ruchem - bramownice, wysięgniki dla tablic i kanał technologiczny. Na tym odcinku S11 powstaną także Miejsca Obsługi Podróżnych: Niekłonice i Dargiń.NA MOP-ach również trwają prace wykończeniowe - kończy się budowa budynków toalet, a także jezdni manewrowych i parkingów.

Drogowcy mają też na wykończeniu wszystkie obiekty mostowe. Największym wyzwaniem była estakada ES-39 o długości 326 m na odcinku Kłanino - Bobolice, ale prace nad nią zostały już prawie zakończone. Na odcinku Koszalin - Zegrze Pomorskie czynnych jest już sześć wiaduktów nad jezdniami drogi ekspresowej, kolejny wiadukt powinien zostać udostępniony w najbliższych tygodniach. Na odcinku Zegrze Pomorskie - Kłanino w najbliższym czasie planowane jest oddanie czterech wiaduktów