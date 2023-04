Super Cobra Jet 1800 idzie po rekord świata NHRA. Ćwierć mili w 8,128 s? To cel

Na otwierającym zdjęciu i w naszej galerii widzicie Forda Mustanga Super Cobra Jet 1800, kolekjną przemianę Mustanga Cobra Jet 1400 – do którego należą wcześniejsze rekordy świata zawodów NHRA. Ford jest pewny swego. Twierdzi, że nowy Mustang pobije poprzednie rekordy. Mustang 1400 wykręcił przejazd samochodem elektrycznym na ćwierć mili, wynoszący 8,128 sekundy przy prędkości 171,97 mil na godzinę (276,76 km/h).

REKLAMA

Zobacz wideo [Autopromocja] Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Wersja 1400 to był wstęp

Staramy się bezustannie wywierać presję w każdym aspekcie świata sportów motorowych. Wyścigi dragsterów pozostają ważnym poligonem doświadczalnym dla naszych produktów i technologii, dlatego cieszymy się, że nie tylko spróbujemy poprawić nasz własny rekord na ćwierć mili, ale także zaprezentujemy efekty naszego rozwoju, który odbywa się w całym spektrum pojazdów elektrycznych

- mówi – Mark Rushbrook, dyrektor globalny, Ford Performance Motorsports. Zespół przywrócił słynną nazwę Super Cobra Jet, po raz pierwszy wykorzystaną w Mustangach z roku modelowego 1969, gdzie sygnowano nią udoskonalenia standardowego pakietu Cobra Jet.

Ten Ford Mustang ma ciężarowego turbodiesla o mocy 1500 KM. Powinni tego zabronić

Super Cobra Jet 1800 - co to za samochód?

Super Cobra Jet 1800 wykorzystuje te same cztery przetwornice PN-250-DZR, co 1400, połączone z dwiema parami silników DS-250-115, ale teraz przekazują one moc za pośrednictwem nowej skrzyni biegów Liberty i zasilane są przez kompletnie przebudowany, lżejszy system akumulatorów, zaprojektowany przez Ford Performance i MLe Racecars. Moc jest przesyłana na zmodyfikowaną tylną oś MLe Racecars, w której poprawiono geometrię zawieszenia PMR i zastosowano większe opony Mickey Thompson, aby uzyskać lepszą przyczepność na starcie.

Nad stabilnością za linią startową czuwa oprogramowanie sterujące Ford Performance, działające na podzespołach AEM-EV, z nowym systemem akwizycji danych, deską rozdzielczą i systemem dystrybucji energii – wszystko zostało zaprojektowane siłami własnymi zespołu inżynierskiego.