Policja wyrusza na świąteczne łowy. Do akcji wkroczą "bezzałogowe statki powietrzne"

Święta Wielkiej Nocy to czas wzmożonego ruchu na drogach. Z tego też względu nad bezpieczeństwem podróżujących będzie czuwać zdecydowanie więcej policjantów. Kierowców w wielu miejscach w Polsce czekać będą kontrole.

REKLAMA

Policja będzie kontrolować kierowców z lądu i powietrza

Jak stwierdził Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierowców, kontrolowaniu dozwolonej prędkości oraz stanu technicznego pojazdów. Co więcej, zwrócą także uwagę na to, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach.

Zobacz wideo

Cytowany przez TVN24 nadkomisarz poinformował, że na drogi wyjedzie w tym czasie więcej policyjnych patroli zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach. Jak zdradził Opas - "Wykorzystamy także bezzałogowe statki powietrzne i możliwości, jakie daje nowoczesna technika".

Podstawowe zasady

Przy okazji nadkomisarz Opas przypomniał podstawowe zasady, których przestrzeganie zapewni bezpieczną podróż. Pierwszą z nich jest odpowiednio wczesny wyjazd i stosowanie się do ograniczeń prędkości- "Przede wszystkim drogi to nie miejsce na brawurę, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i dojechać kilka minut później, ale za to bezpiecznie". Zaapelował także o przestrzeganie przepisów oraz rozwagę podczas prowadzenia - "W szczególności apeluję o stosowanie się do ograniczeń prędkości i respektowanie praw pieszych"

Gdzie policjant może suszyć kierowców? Aktualne przepisy dają mu dowolność

Nadkomisarz przestrzegł także przed wsiadaniem za kierownice po alkoholu - "Spotkania rodzinne często bywają okazją do wznoszenia toastów. Nie wsiadajmy jednak za kierownicę po wypiciu alkoholu. Nie warto narażać siebie i innych na wypadek, który może spowodować utratę zdrowia, a nawet życia".

Mandaty dla nieostrożnych kierowców

Na nieprzestrzegających przepisów kierowców czekać będę wysokie mandaty. Za przekroczenie prędkości kary prezentują się następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł i 1 pkt karny.

Od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 pkt. karne.

Od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 pkt. karne.

Od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 pkt. karne.

Od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 pkt. karne.

Od 31 do 40 km/h – 800 zł lub 1600 zł w przypadku recydywy i 9 pkt. karne.

Od 41 do 50 km/h – 1000 zł / 2000 zł i 11 pkt. karne.

Od 51 do 60 km/h – 1500 zł / 3000 zł i 13 pkt. karne.

Od 61 do 70 km/h – 2000 zł / 4000 zł i 14 pkt. karne.

O 71 km/h i więcej – 2500 zł / 5000 zł i 15 pkt. karne.

Za wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, czy też wyprzedzanie przed i na przejściach, grozi mandat w wysokości 1500 zł i 15 pkt karnych. Z kolei osoby, które postanowią zasiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu, za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, oprócz 15 punktów karnych, będą musiały także odpowiedzieć przed sądem.

Konfiskata samochodu pijanym. Ile piw albo kieliszków wódki to 1,5 promila? A 0,5?

W takich przypadkach osobom, które kierowały, mając w organizmie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu (czyli w stanie po spożyciu) grozi grzywna w wysokości od 2500 zł do 30 tys. zł, areszt do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), co traktowane jest już jako przestępstwo, grozi kara ograniczenie wolności lub więzienia na okres dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, a także grzywna od 5000 zł do 60 000 zł.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl