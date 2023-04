Aplikacja iMKA rozdaje bilety do komunikacji miejskiej. Oglądasz reklamę i jeździsz za darmo

O systemach komunikacji miejskiej funkcjonujących w Polsce szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

iMKA 2.0 to nic innego jak elektroniczna wersja małopolskiej karty aglomeracyjnej. To aplikacja, która pozwala na odnajdowanie połączeń publicznego transportu zbiorowego, planowanie podróży, a nawet kupowanie biletów. Poprzez interfejs iMKA użytkownicy otrzymują dostęp do komunikacji miejskich w Krakowie, Tarnowie, Zakopanem, Nowy Targu, Wieliczce, Miechowie i Oświęcimiu, Kolei Małopolskich, POLREGIO czy Autobusowych Linii Dowozowych.

Co jeszcze potrafi aplikacja iMKA 2.0?

Ciekawą opcją jest płatność za przejazd w systemie CiCo (Check-in-Check-out). W takim przypadku iMKA wykrywa przystanek, na którym pasażer wsiada i wysiada. Płatność odbywa się na podstawie tych właśnie danych. Możliwa jest też płatność za bilety w formule subskrypcji. Przykład? W ramach komunikacji miejskiej w Krakowie dostępny jest np. pakiet 5 biletów plus 1 gratis. Poszczególnie oferty subskrypcji zależą od potrzeb i wymagań partnerów aplikacji.

Małopolska iMKA 2.0 rozdaje bilety. Za darmo! Wystarczy obejrzeć filmik

Funkcjonalność aplikacji iMKA 2.0 brzmi imponująco? A jeszcze nie poznaliście jej największej zalety. Bo program daje możliwość otrzymania prawie darmowego biletu na jeden z środków transportu. Wystarczy że w zamian użytkownik obejrzy wybrany filmik promocyjny. Proste? W tym punkcie tak. Choć nie do końca. Bo system nie działa w taki sposób, że ilość darmowych biletów jest przepastna. Nie da się z aplikacją iMKA jeździć za darmo zawsze i wszędzie. To raczej oferta dość limitowana.

Patryk Zakrzewski – specjalista ds. transportu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie i twórca aplikacji w rozmowie z redakcją serwisu Spider`s Web opowiedział jak dokładnie działa system. Wyjaśnił, że pula darmowych biletów odnosi się wyłącznie do puli, którą program iMKA otrzyma od jednego z partnerów. Dla przykładu gdy Koleje Małopolskie podarują 100 biletów strefowych, tylko te 100 biletów strefowych można otrzymać w prezencie po obejrzeniu dedykowanego filmiku.

Czy aplikacja na kształt iMKA 2.0 przyjmie się w Polsce? Już się przyjęła

Pomysł na nowoczesną aplikację wdrożony w ramach małopolskiej karty aglomeracyjnej wydaje się ciekawy. Ułatwia podróżowanie, a do tego oznacza od czasu do czasu gratisowe przejazdy dla użytkowników (które de facto promują przejazdy zbiorowe). Tyle że sama koncepcja aplikacji ułatwiającej podróżowanie nie jest taka nowa. Dobrym przykładem jest chociażby ogólnopolskie Jakdojadę. Tak, tego typu programy nie mają tak szerokiej funkcjonalności jak okołokrakowska iMKA. Mogą jednak stanowić dobry strat. Bo przecież ich opcje na wzór iMKA 2.0 można rozbudowywać.