Nowy model stanowiący kolejny etap ewolucji sportowych pojazdów, został zaprezentowany w 60. rocznicę powstania marki Automobili Lamborghini. Revuelto to pierwszy supersportowy pojazd z bykiem w logo, który w związku z koniecznością redukcji emisji spalin, jest hybrydą plug-in z benzynową jednostkę V12 zamontowaną centralnie. Za napęd odpowiada 12-cylindrowy silnik wolnossący o pojemności 6.5 l, który jest wspomagany trzema jednostkami elektrycznymi.

Jeden silnik elektryczny o mocy 150 KM jest zintegrowany z nową dwusprzęgłową, ośmiobiegową skrzynią biegów umieszczoną poprzecznie za silnikiem. W tunelu transmisyjnym znajduje się dodatkowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 3,8 kWh, który zasila silniki elektryczne, zwiększające moc przy niskich prędkościach obrotach, a także umożliwiające jazdę w trybie zeroemisyjnym, redukując przy tym całkowitą emisję CO2 o 30 proc. w porównaniu z Aventadorem Ultimae. Kolejne dwie jednostki elektryczne są zamontowane z przodu i napędzają samochód (również na biegu wstecznym). Dzięki temu auto może poruszać się z napędem na cztery koła w trybie zeroemisyjnym.

Jednostka V12 generuje moc 825 KM przy 9250 obr./min. Moc całego układu napędowego Lamborghini Revuelto wynosi 1015 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 2,5 sekundy, a osiągnięcie 200 km/h zajmuje mniej niż 7 sekund. Prędkość maksymalna to aż 350 km/h. Te oszałamiające wartości uzyskano dzięki wprowadzeniu elektrycznego wektorowania momentu obrotowego oraz napędu na cztery koła dostępnego również w trybie w pełni elektrycznym.

Gdy poziom energii spadnie do zera, akumulator trakcyjny o pojemności 3,8 kWh można naładować zarówno zwykłym prądem z domowego gniazdka, jak i prądem stałym o mocy do 7 kW. Pełne ładowanie trwa 30 minut. W hybrydowym Lamborghini można również uzupełniać energię za pośrednictwem hamowania rekuperacyjnego lub bezpośrednio z silnika V12 (w czasie 6 minut).

Wraz z innowacyjnym układem napędowym debiutują trzy nowe, dedykowane tryby jazdy, m.in.: Recharge, Hybrid i Performance, które można łączyć z trybami Citta (City), Strada, Sport i Corsa, wybieranymi za pomocą dwóch tarcz umieszczonych na kierownicy. W sumie Revuelto wyposażono w 13 dynamicznych ustawień, które podkreślają różne osobowości i potencjał modelu.

Lamborghini Revuelto Fot. Lamborghini

Dużo włókna węglowego

Włókno węglowe jest głównym elementem konstrukcyjnym Lamborghini Revuelto, stosowanym nie tylko w kadłubie i ramie, ale także we wszystkich elementach nadwozia, z wyjątkiem drzwi i zderzaków. Szerokie zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów w połączeniu z potężną mocą silnika przyczyniło się do osiągnięcia najlepszego stosunku masy do mocy w historii marki Lamborghini – 1,75 kg/CV.

Oprócz nadwozia typu monocoque wykonanego w całości z multitechnologicznego włókna węglowego, posiada przednią konstrukcję z kutych kompozytów i specjalnego materiału wykonanego z krótkich włókien węglowych nasączonych żywicą. Technologia ta została opatentowana i wykorzystana przez Lamborghini już w 2008 roku. Revuelto jest też pierwszym supersportowym samochodem wyposażonym w konstrukcję przednią wykonaną w 100 proc. z włókna węglowego. Dzięki temu jest o 10 proc. lżejszy niż podwozie Aventadora, a przednia rama jest o 20 proc. lżejsza niż jego aluminiowy poprzednik. Sztywność skrętna również została poprawiona do wartości 40 000 Nm/°, co oznacza wzrost o 25 proc. w porównaniu z Aventadorem.

Za sprawą Revuelto przenosimy doświadczenie prowadzenia Lamborghini na wyższy poziom. Model ten robi znaczący krok naprzód w zakresie reaktywności i responsywności, aby zapewnić najbardziej emocjonującą i naturalną jazdę w każdym środowisku. Revuelto to samochód o najwyższych osiągach, który jednocześnie zapewnia wyjątkowe emocje z jazdy

– powiedział Rouven Mohr, dyrektor techniczny Lamborghini.

Design jest spójny z nowym językiem stylistycznym marki Lamborghini, ale również nawiązuje do wcześniejszych modeli. W wyglądzie sylwetki wyjątkowy i rozpoznawalny jest kształt klina, tak samo jak charakterystyczna sygnatura świetlna w kształcie litery Y.

Jednym z kluczowych elementów nadwozia jest nowe aktywne, tylne skrzydło. Za aerodynamikę odpowiada także dyfuzor, odprowadzając strumień powietrza z podwozia. Pionierskie rozwiązania umożliwiły Revuelto zwiększenie obciążenia aerodynamicznego z przodu o 33 proc. i 74 proc. z tyłu (w porównaniu do modelu Aventador Ultimae). Na felgi naciągnięto opony Bridgestone Potenza Sport, które dostępne jest w wersji: 265/35 ZRF20 na przednią oś i 345/30 ZRF21 na oś tylną, a także w rozmiarach: 265/30 ZRF21 z przodu i 355/25 ZRF22 z tyłu.

Lamborghini Revuelto Fot. Hybrydowe Lamborghini RevueltoLamborghini

Nowy infotainment i systemy wsparcia kierowcy

Revuelto wyposażono także nowy system interfejsu, składający się z trzech wyświetlaczy: zestawu wskaźników o przekątnej 12,3", wyświetlacza centralnego o przekątnej 8,4" oraz dodatkowo wyświetlacza o przekątnej 9,1". W samochodzie zainmplementowano też zaawansowany system informacyjno-rozrywkowy i całkowicie przeprojektowany układ nawigacji. W rozbudowanym pakiecie elektronicznych asystentów jazdy znajduje się m.in. Amazon Alexa, która umożliwia dostęp do funkcji sterowania pojazdem, takich jak klimatyzacja, nawigacja i multimedia za pomocą poleceń głosowych. Korzystając z aplikacji mobilnej Lamborghini Unica, właściciel może na bieżąco monitorować stan samochodu, w tym poziom paliwa i naładowania akumulatora, zasięg elektryczny i jego dokładną pozycję po zaparkowaniu. Aplikacja Unica pozwala również na szereg zdalnych operacji, takich jak blokowanie i otwieranie drzwi, włączenie klaksonu czy włączenie świateł samochodu.

Lamborghini Revuelto także po raz pierwszy prezentuje kompletny system ADAS (Advanced Driver Assistance System), który obejmuje zaawansowane funkcje poprawiające bezpieczeństwo i codzienną jazdę, dzięki rozbudowanemu systemowi kamer, radarów i czujników. Pakiet zawiera Active Lane Departure Warning (ALDW), który monitoruje pas ruchu i koryguje tor jazdy, jeśli kierowca nieumyślnie przekroczy linię. Z kolei system (LCW) monitoruje martwe punkty pojazdu i ostrzega kierowcę przed niebezpieczeństwem podczas zmiany pasa ruchu. Adaptacyjny tempomat (ACC) reguluje prędkość samochodu i odległość od poprzedzającego pojazdu, autonomicznie przyspieszając lub hamując. W celu łatwiejszego i bezpieczniejszego manewrowania, Revuelto wyposażono w system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), zaś w trakcie cofania system ostrzega kierowcę o przeszkodach znajdujących się za autem, a w razie nieuchronnej kolizji wyhamuje pojazd.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka związana z nazwą samochodu - revuelto z języka hiszpańskiego to jajecznica.

