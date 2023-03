Toyota Hilux od początku była projektowana, jako narzędzie do pracy w trudnych warunkach. Samochód zadebiutował w Japonii dokładnie 21 marca 1968 roku, a niedługo później trafił do sprzedaży w Australii, Ameryce Północnej i na innych rynkach. Był to wspólny projekt Toyoty i firmy Hino, doświadczonego japońskiego producenta samochodów ciężarowych, który rok wcześniej dołączył do Toyota Group. Auto zostało opracowane przez inżynierów Toyoty, ale za jego produkcję odpowiadała fabryka Hamasu Hino Motors.

REKLAMA

Mocna konstrukcja ramowa z tylnym sztywnym mostem na resorach piórowych, niezależnym przednim zawieszeniem, pojedynczą kabiną i skrzynią ładunkową stanowiła przepis na rasową terenówkę do ciężkiej pracy. Silnik benzynowy 1.5 l napędzający tylne koła za pomocą czterobiegowej ręcznej przekładni po 3 latach zastąpiono jednostką 1.6 l, a w Ameryce Północnej auto otrzymało większe silniki 1.9 i 2.0 litra.

Toyota Hilux GR Sport jako kamper? Tak, do tego taki gotowy na przygodę

Drugi model z 1972 roku miał większy rozstaw osi, bardziej przestronną, komfortową kabinę i wspomagany układ hamulcowy. Amerykanie mogli sięgnąć po mocniejsze silniki i automatyczną skrzynię biegów. Kolejne pięć generacji Hiluxa dostosowywały go do potrzeb i upodobań klientów, wprowadzając nowe technologie, aktualne wyposażenie i więcej wariantów.

Terenowy pick-up dla pasjonatów off-roadu

Wraz z trzecią generacją debiutującą w 1978 roku Hilux stał się wszechstronny i przeznaczony dla różnych grup klientów. Nowy model miał służyć nie tylko do pracy w terenie, ale także jako auto rekreacyjne i do codziennej jazdy. Samochód zyskał lepsze i bardziej komfortowe zawieszenie oraz tarczowy układ hamulcowy, a największą nowością było wprowadzenie napędu na cztery koła.

W ofercie pojawiło się siedem różnych wersji, w tym trzy z krótkim i cztery z długim rozstawem osi. Zwracała uwagę specyfikacja Super Deluxe z wydłużoną kabiną. Dodatkowo, Toyota wprowadziła do oferty zabudowę z włókna szklanego, dzięki której Hilux stał się autem rodzinnym.

Toyota Hilux Fot. Toyota

W 1983 roku Toyota wprowadziła na rynek czwartą generację Hiluxa, która okazała się prawdziwym hitem. Nowy model zyskał nieco odświeżony design, a także duży wybór silników i wiele udoskonaleń, dzięki którym stał się jeszcze bardziej wszechstronny i praktyczny. Toyota Hilux czwartej generacji zyskała sobie także uznanie wśród fanów telewizyjnych programów motoryzacyjnych. W historii brytyjskiego Top Gear zapisała się jako samochód, którego nie da się zniszczyć.

Auto oferowało zarówno wersje z pojedynczą, jak i podwójną kabiną, a także odmiany z podwyższonym zawieszeniem. Na rynku dostępnych było wtedy aż 20 różnych specyfikacji, co pozwalało każdemu nabywcy znaleźć model idealnie odpowiadający jego potrzebom.

Globalny samochód użytkowy i terenowy

Wraz z piątą generacją Hilux stał się modelem prawdziwie globalnym. Jego produkcja została wprowadzona do fabryk na całym świecie – obok Japonii samochód powstawał także w Argentynie, Kolumbii, Filipinach, Nowej Zelandii oraz w USA. To umożliwiło jeszcze większe zróżnicowanie gamy modelu.

Pickup na wodór? Toyota wkłada ogniwa wodorowe do Hiluxa

W zależności od wyboru napędu na dwa lub na cztery koła dostępne były różne silniki benzynowe i wysokoprężne, z których największym był benzynowy motor V6 o pojemności 3 litrów. Cztery rozstawy osi, pojedyncza lub podwójna kabina, nadwozie poszerzone przez charakterystyczne nadkola, a w amerykańskiej specyfikacji niezależne przednie zawieszenie jeszcze bardziej zwiększały atrakcyjność Hiluxa.

Szósty Hilux wprowadzony w 1997 roku był ostatnim opartym na oryginalnej koncepcji z 1968 roku. Został jednak znacznie unowocześniony dzięki odświeżonej stylistyce, bardziej przestronnemu wnętrzu o wyższym standardzie i komfortowemu niezależnemu zawieszeniu z przodu. Klienci mogli niemal dowolnie dobierać silniki i rodzaje nadwozia, do których dołączyła nowa przedłużona kabina z dwoma drzwiami.

Toyota Hilux Fot. Toyota

Nowa koncepcja terenowego pick-upa

W 2005 roku w chwili wprowadzenia siódmej generacji dla Hiluxa rozpoczął się zupełnie nowy etap. Auto stało się wyraźnie większe, zyskało nowoczesne, masywne nadwozie z dużymi reflektorami i zwracającym uwagę grillem, a także jeszcze bardziej przestronne wnętrze. Wyższy komfort jazdy i większa ładowność sprawiły, że pick-up Toyoty stał się bardziej uniwersalny niż dotąd.

W Europie auto było dostępne z silnikiem D-4D 2.5 l o mocach od 102 do 144 KM oraz z 3-litrowym silnikiem Diesla 171 KM. Hilux siódmej generacji przeszedł dwa faceliftingi, dzięki czemu w 2008 roku zyskał bogato wyposażoną wersję z klimatyzacją, komputerem pokładowym i komfortowymi fotelami, a w 2011 roku także nowe światła, nowy wzór grilla i jeszcze bogatsze wyposażenie.

Terenowe emocje i wnętrze dla wymagających

Ósma generacja Hiluxa zadebiutowała w 2015 roku. Samochód został zaprojektowany całkowicie od początku na nowej platformie ramowej. Wyposażono go w dołączany napęd na cztery koła, zmodyfikowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz reduktor. Wnętrze wykończono i wyposażono w standardzie aut osobowych. Hilux otrzymał też nowy silnik Diesla 2.4 l z serii Global Diesel (GD) i resory piórowe z tyłu, a jazdę w terenie ułatwiają elektroniczne systemy – aktywna kontrola trakcji (A-TRC), wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (DAC) i ruszania pod górę (HAC) oraz system elektronicznego rozdziału sił hamowania (EBD).

Nowe radiowozy na służbie. Każdy kosztował ponad 312 tys. zł

Obecnie sprzedawany samochód, to odmiana po modernizacji z 2020 roku. Auto zyskało mocniejszy silnik 2.8 l z linii GD oraz zmiany pod względem stylistyki, komfortu jazdy i wyposażenia. Nowy silnik dostępny w wyższych wersjach wyposażenia dostarcza 204 KM mocy i moment obrotowy sięgający 500 Nm. Udoskonalone zawieszenie i układ kierowniczy poprawiły właściwości jezdne na asfalcie i na nierównościach. Wyposażenie zyskało udoskonalony system multimediów z Apple CarPlay i Android Auto. W 2022 roku do najwyższej wersji wyposażenia Invincible dołączyła wersja GR SPORT ze zmodyfikowanym zawieszeniem i unikalnymi elementami stylistycznymi, inspirowana zwycięskim Hiluxem w Rajdzie Dakar 2022.

Więcej ciekawych wiadomości na temat motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl