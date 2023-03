Pirat z BMW transmitował swoje popisy na YouTube. Wpadł na gorącym uczynku - pędził 113 km/h

Dwaj funkcjonariusze z wrocławskiej grupy SPEED patrolując wrocławskie ulice, kontrolowali m.in. czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości. W pewnej chwili otrzymali informację o łamiącym przepisy kierowcy BMW.

Pirat z Wrocławia transmitował swoje wyczyny na YouTube

Policjanci zostali poinformowani, że prowadzący poruszał się z prędkością znacznie przekraczającą tę dozwoloną w obszarze zabudowanym. Namierzenie go okazało się bajecznie proste. Amator brawurowej jazdy relacjonował na żywo swój nocny przejazd ulicami stolicy Dolnego Śląska na serwisie YouTube.

Wkrótce policjanci zmierzyli prędkości dynamicznie przemieszczającego się kierowcy. Na ekranie wideorejestratora, w który wyposażony jest ich nieoznakowany radiowóz, wyświetlił się wynik 116 km/h! W miejscu wykonanego pomiaru obowiązuje ograniczenie prędkością do 50 km/h.

Jak przekazał mł.asp. Paweł Noga z Komendy Miejska Policji we Wrocławiu - "Policjanci odtworzyli 43-letniemu kierowcy jego szaleńczą jazdę. Choć w Internecie miał on bardzo wiele do powiedzenia, to w spotkaniu z funkcjonariuszami nie umiał sensownie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, w tak niebezpieczny sposób przemieszczał się ulicami Wrocławia".

Policjanci automatycznie zatrzymali 43-latkowi prawo jazdy na 3 miesiące, jednocześnie kierując do sądu wniosek ukaranie. Mężczyźnie grozi teraz grzywna w wysokości 30 tys. zł, a także tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jak dodaje młodszy aspirant Paweł Noga - "Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem i brawurową jazdą mężczyzna zagroził nie tylko sobie, ale przede wszystkim innym użytkownikom drogi, których traktował jak pachołki rozstawione na torze wyścigowym. Przypominamy, że droga publiczna to nie tor wyścigowy! Pamiętaj, że życie masz tylko jedno!".

