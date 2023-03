Czy za znakiem C-8 trzeba włączać kierunkowskaz? "Przecież nie da się jechać prosto"

Porady w zakresie przepisów, ale i zasad ruchu drogowego, publikujemy również w tekstach w serwisie Gazeta.pl.

Znak C-8 to nic innego jak okrągła tablica z niebieskim tłem, na której pojawiają się rozchodząca się w kierunku prawym i lewym biała strzałka. Niebieskie tło wskazuje na to, że mamy do czynienia ze znakiem nakazu. Biała strzałka mówi z kolei o tym, że tablica nakazuje skrętu w prawo lub lewo. Kierowca na danym odcinku drogi nie ma zatem żadnego wyjścia. Prosto pojechać nie może. Musi wykonać manewr skrętu.

Kiedy stawia się znak C-8? I co z pierwszeństwem?

Kiedy drogowcy stosują znak C-8 "Nakaz jazdy w prawo lub w lewo"? W kilku przypadkach. Przede wszystkim wtedy, gdy pojazd nie może pojechać na wprost na skrzyżowaniu, bo droga została oznaczona zakazem wjazdu, ewentualnie wtedy gdy jezdni na wprost za skrzyżowaniem po prostu nie ma. Co więcej, pod tablicą C-8 może się pojawić tabliczka, wskazująca na typ pojazdu, którego oznaczenie nie dotyczy. Wyłączone mogą zostać auta służb miejskich, przewożące osoby niepełnosprawne, rowery czy pojazdy elektryczne. Wyłączenia zależą w dużej mierze od zasad ruchu wyznaczonych na danym odcinku.

Bardzo ważne także jest to, że tablica C-8 nie rozstrzyga w żaden sposób o pierwszeństwie. To nadal wyznaczają znaki drogowe D-1 "Droga z pierwszeństwem" i A-7 "Ustąp pierwszeństwa".

Kierunkowskaz za znakiem C-8. Przecież nie da się jechać prosto...

Wiemy już, że widząc znak C-8 kierujący w 95 proc. przypadków musi skręcić w prawo lub w lewo. Nie ma innego wyjścia. Skoro zatem zasady ruchu drogowego zostały wyznaczone w taki właśnie sposób, nadal ma obowiązek sygnalizowania manewru za pomocą kierunkowskazu? No właśnie, to dobre pytanie...

Wielu kierowców nie wie, czy znak B-7 dotyczy również samochodów osobowych

Aby móc na nie odpowiedzieć, należy odwołać się do art. 22 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A ten mówi wyraźnie że "kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy". W zapisie tym nie pojawiają się żadne wyłączenia mówiące o wymuszonej zmianie kierunku jazdy. Jest mowa po prostu o zmianie, każdej. W efekcie nawet w przypadku znaku C-8 konieczne jest włączenie kierunkowskazu prawego lub lewego – w zależności od kierunku, w który skręcać będzie pojazd.

Mandat za skręcenie za znakiem C-8 bez kierunkowskazu

Wykonanie manewru za znakiem C-8 bez sygnalizowania go kierunkowskazem oznacza utrudnianie lub tamowanie ruchu. Ujawnienie wykroczenia przez patrol policji będzie oznaczać kontrolę drogową oraz mandat wynoszący 200 zł. Do konta kierującego w CEPiK funkcjonariusze dopiszą również 2 punkty karne.