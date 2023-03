Wielu kierowców nie wie, czy znak B-7 dotyczy również samochodów osobowych

O znakach drogowych, ale i przepisach ruchu drogowego szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Definicja znaku B-7 brzmi "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą". Warto jednak pamiętać o tym, że spod działania tej tablicy wyjęte są przyczepy jednoosiowe lub naczepa. A w przypadku pozostałych, drogowcy mogą stanowić dodatkowe ulgi. Czasami bywa bowiem tak, że na tabliczce umieszczonej pod znakiem B-7, pojawia się informacja dotycząca dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.

Dla znaku B-7 kluczowe są trzy definicje zapisane w PoRD

W tym punkcie znaczenie znaku drogowego B-7 może wydawać się proste. Czy jednak dotyczy samochodów osobowych? To częste pytanie kierowców. Aby móc na nie odpowiedzieć, należy rozebrać definicję oznaczenia na czynniki pierwsze. I choć składa się ona z kilku wyrazów, odnosi się aż do trzech pojęć zapisanych w art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mowa o pojeździe silnikowym, przyczepie i naczepie. Są one kluczowe do dalszego wyjaśnienia znaczenia tego znaku drogowego.

A więc:

pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego – art. 2 pkt 32 ustawy PoRD. W skrócie według tej definicji znak B-7 dotyczy zarówno samochodu ciężarowego, jak i osobowego.

przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem – art. 2 pkt 50 ustawy PoRD.

naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd – art. 2 pkt 52 ustawy PoRD.

Czy znak B-7 dotyczy samochodów osobowych?

Analizując powyższe pojęcia i definicję znaku drogowego B-7 można dojść tylko do jednego wniosku. Tablica ta może, ale nie musi odnosić się do samochodu osobowego. Pojawiają się tu dwa przypadki główne i jeden dodatkowy.

Znak B-7 dotyczy samochodu osobowego, gdy ten ciągnie przyczepę posiadającą co najmniej dwie osie i spełniającą ewentualny wymóg dotyczący DMC zapisany na tabliczce dodatkowej. Warto jednak pamiętać o tym, że dwuosobowe przyczepy mogą zostać podłączone do samochodu osobowego przede wszystkim wtedy, gdy kierujący ma uprawnienia kat. B+E, ewentualnie B z kodem 96. Dwuosobowe przyczepy są nie tylko transportowe. Dwie osie mogą mieć też przyczepy kempingowe.

Znak B-7 nie dotyczy samochodu osobowego, gdy ten ciągnie przyczepę, ale posiadającą tylko jedną oś.

W naturalny sposób znak B-7 w żaden sposób nie dotyczy samochodu osobowego, który nie porusza się z żadną przyczepą. Kierowca w takim przypadku nie musi zwracać żadnej uwagi na tą tablicę.

Kiedy stawia się znak B-7? Ile wynosi mandat za znak B-7?

Na koniec zostawiliśmy jeszcze jedno pytanie. Czemu w polskim systemie oznaczeń drogowych pojawił się znak B-7 "Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"? Najczęściej powód jest jeden. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu pojazdów z ciężkimi przyczepami, jeżeli pojazdy te mogą stanowić utrudnienie dla innych aut. Warunki takiego najczęściej dotyczą wysokiego natężenia ruchu na danym odcinku, ewentualnie uwarunkowań terenowych, a w tym spadków, wzniesień czy śliskiej nawierzchni.

Niezastosowanie się do znaku B-7 oznacza wykroczenie. Czyn ten otrzymał zatem własną kwalifikację w taryfikatorze mandatów. Po jego ujawnieniu policjanci zatrzymają pojazd do kontroli drogowej i wlepią jego kierującemu mandat opiewający na kwotę 250 zł. Dodatkowo do konta kierowcy w bazie CEPiK zostaną dopisane 3 punkty karne.