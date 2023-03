O formalnych aspektach wymiany prawa jazdy opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Zdjęcie do prawa jazdy to nie wyraz sztuki nowoczesnej. To element mocno sformalizowany, który pojawia się w jednym celu. Ma ułatwić identyfikację kierującego. A skoro cel jest jasno określony, określone są także kryteria oceny fotografii pod kątem formalnym.

Zdjęcie do prawa jazdy i wymogi formalne

Zdjęcie do prawa jazdy powinno przedstawiać głównie głowę kierowcy. Twarz powinna zajmować jakieś 70 do 80 proc. powierzchni fotografii. Najlepiej żeby zostało wykonane z naturalnym kolorem włosów, pokazywało w sposób wyraźny oczy, w tym źrenice, a do tego nie przedstawiało wizerunku dalej, niż do górnej części barków. Na tym jednak nie koniec.

Zdjęcie dołączone do dokumentów musi być też kolorowe, aktualne (czyli wykonane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), ostre, wykonane na jednolitym tle i wydrukowane w rozmiarze 35x45 mm.

Czy w prawie jazdy można mieć zdjęcie z wąsami lub zarostem?

Poziom formalizacji zdjęcia do prawa jazdy jest naprawdę wysoki. Pomijając powyższe wymogi, przepisy wskazują również np. to, że kierujący powinien patrzeć przed siebie, mieć zamknięte usta, nie może nosić nakrycia głowy czy ciemnych okularów, a kontur głowi ma być wyraźnie widoczny. Co jednak z wąsami? Czy z wąsami można zrobić sobie zdjęcie do prawa jazdy? Teoretycznie przepisy dają taką możliwość. Stawiają jednak pewien warunek. Zarost nie może utrudniać identyfikacji kierującego. Gdy utrudnia, na czas wykonania zdjęcia kierujący powinien się go pozbyć.

Generalnie zaleca się, aby zdjęcie do prawa jazdy czy też dowodu rejestracyjnego wykonać bez zarostu chociażby wtedy, gdy wąsy są elementem mody chwilowej. Prawo jazdy będzie bowiem służyć nawet przez 15 lat, a nie przez rok czy dwa.

Urzędnik może odrzucić zdjęcie do prawa jazdy. Pamiętaj o tym

Oczywiście osoba zdobywająca uprawnienia do kierowania pojazdami, ewentualnie wymieniająca dokument po utracie jego terminu ważności, może pomyśleć sobie, że powyższe warunki są czysto teoretyczne. Tak jednak do końca nie jest. Bo do stosowania się do nich jest zobligowany pracownik wydziału komunikacji. Jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości co do spełnienia warunków formalnych przez zdjęcie, ma pełne prawo odrzucenia wniosku. W takim przypadku kierowca musi jeszcze raz wykonać fotografię i dopiero wrócić do urzędu.

Kierujący powinien pamiętać też o tym, że zdjęcie do prawa jazdy zostanie zapisane również w bazie CEPiK. To z niej zostanie przeniesione np. do aplikacji mObywatel.