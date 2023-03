Nowy Ford Bronco w Europie. Mamy specyfikację legendarnej terenówki z USA

Więcej ciekawostek z europejskiego rynku samochodowego znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Ford Bronco po raz pierwszy pojawił się na rynku w roku 1965. I gdy piąta generacja została wycofana ze sprzedaży w roku 1996, kierowcy myśleli że historia tego modelu zakończyła się. Nic bardziej mylnego! Terenówka powróciła. Nowa generacja została zaprezentowana w lipcu roku 2020. Sprzedaż rozpoczęła się w roku 2021. Tyle że oczywiście w Stanach Zjednoczonych. A teraz już ze stuprocentową pewnością wiemy, że model wejdzie do Europy. Tym samym Ford spełnił obietnicę, którą złożył w lipcu roku 2022.

Zobacz wideo Ominął auta stojące przed przejazdem kolejowym i wjechał pod pociąg

Nowy Ford Bronco. Dane techniczne silnika i napędu

Bronco rzeczywiście trafi do Europy. I gdy w tle słychać wystrzelające korki szampanów w domach fanów marki, warto zastanowić się nad jednym. Co tak właściwie wiadomo o tym aucie? Nowy Bronco w Europie będzie napędzany jednym silnikiem. Mowa o 2.7-litrowym V6 EcoBoost. Terenówka zaoferuje kierowcy 335 koni mocy. Moment obrotowy sięga z kolei 563 Nm. Motor posiada grafitowo-żelazny blok, który gwarantuje dużo wyższy poziom sztywności i wytrzymałości. Możliwości jednostki napędowej przeniosą się na asfalt za pośrednictwem czterech kół, 10-biegowej skrzyni automatycznej i systemu o tajemniczo brzmiącej nazwie G.O.A.T.

Nowy Ford Bronco trafi do Europy Materiały Ford

G.O.A.T. to nic innego jak... Goes Over Any Type of Terrain. W wolnym tłumaczeniu, pojedź po dowolnym terenie. Imponująca nazwa! A do tego aż siedem trybów jazdy. W terenie nowy Bronco będzie mógł skorzystać z systemów Trail Turn Assist (który dohamowując wewnętrzne koło, zmniejsza promień skrętu) czy Trail One-Pedal Drive (kierowca będzie mógł przyspieszać i hamować jednym pedałem). Poza tym auto będzie wyposażone w elementy zdecydowanie bardziej analogowe. I najlepszym przykładem jest zestaw narzędzi przydatnych w terenie. Pysznie!

Co się stanie, jeśli wciśniesz przycisk zapłonu aż 120 razy? Pracownicy Forda to wiedzą

Ford Bronco będzie terenówką, ale... taką luksusową!

Europejski Ford Bronco będzie oferowany na wybranych rynkach w dwóch wersjach. Wariant Outer Banks powinien okazać się bardziej cywilizowany, a Badlands bardziej terenowy. Czy nowy Bronco będzie spartański? Nic z tych rzeczy. Spójrzcie tylko na listę wyposażenia. Pomijając zaawansowane systemy trakcyjno-terenowe, w kabinie pojawi się 8-calowy ekran w miejscu zegarów, 12-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, a do tego aplikacje Apple CarPlay and Android Auto, kamera 360 stopni czy nawet nagłośnienie B&O Premium Sound System 8 z 10. głośnikami, w tym subwooferem.

Nowy Ford Bronco trafi do Europy Materiały Ford

Kiedy Ford Bronco pojawi się w europejskich salonach sprzedaży?

Choć specyfikacja nowego Forda Bronco jest już dość dobrze znana, na razie do tego ograniczają się informacje sprzedażowe. Nie wiadomo ani kiedy, ani konkretnie na których rynkach czy za jaką cenę sprzedawana będzie terenówka. Ford nie wyjaśnił także co konkretnie oznaczają słowa "ściśle limitowana sprzedaż". Zatem dla osób potencjalnie zainteresowanych zakupem mamy jedną radę. Dowiadujcie się. A gdy cennik pojawi się w salonie sprzedaży, od razu rezerwujcie auto. Nie czekajcie, bo czasu może nie być.