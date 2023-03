Co się stanie, jeśli wciśniesz przycisk zapłonu aż 120 razy? Pracownicy Forda to wiedzą

Serwisanci Forda w USA mają ciężką pracę. Jeden ostatnio zdradził, że aby wyłączyć tryb fabryczny w samochodzie, musi wcisnąć przycisk zapłonu "start" aż 120 razy. Wyjawił też kilka innych sekretów motoryzacyjnej kuchni.

120 wciśnięć przycisku schowanego za kierownicą, raz za razem. Właśnie tak wygląda instrukcja wyłączana trybu fabrycznego w pikapach i SUV-ach tej marki, sprzedawanych w Ameryce. Jeśli pracownik lub serwis nie dysponuje komputerem, który można podłączyć do gniazda OBD, musi to robić aż do skutku.

Nowy samochód zjeżdża z linii produkcyjnej w trybie fabrycznym (ang. factory mode), który służy do przeprowadzenia testów, przed wypuszczeniem aut z fabryki. Potem samochody powinny być przestawione w tryb transportowy, który ogranicza pobór energii przez niektóre podzespoły. Dzięki temu ich akumulatory nie powinny się rozładować nawet przez kilka miesięcy, gdy czekają na klientów.

W trybie transportowym takie moduły jak IPC (Instrument Panel Control) sterujący zestawem wskaźników i BCM (Body Control Module), który kontroluje układy nadwozia, nie działają poprawnie. Oprócz tego tryb transportowy wyłącza elektryczny hamulec awaryjny, dzięki czemu auta można wciągać na platformy transportowe.

Przekręć kluczyk 60 razy lub wciśnij przycisk "start" 120 razy

Instrukcja serwisowa Forda mówi, że aby zmienić tryb fabryczny na transportowy, trzeba przekręcić kluczyk w stacyjce aż 60 razy. Jeśli został zastąpiony przyciskiem tak, jak w większości nowych modeli, podobną operację trzeba pomnożyć dwukrotnie. Na samą myśl, rozbolał mnie palec.

O dziwacznej procedurze informuje strona autoevolution.com. Na dowód, że jest prawdziwa, dziennikarz załączył niewyraźne, ale autentyczne zdjęcie instrukcji na komputerze. Jest datowana na 2023 rok. Dodatkowo autor odszukał plik PDF z podobną instrukcją dotyczącą Forda Explorera z 2017 roku.

To dowodzi, że męcząca procedura liczy sobie co najmniej sześć lat, ale przez ten czas nikomu nie przyszło do głowy, żeby ją uprościć. Na szczęście tryb transportowy można wyłączyć znaczniej prościej, niż fabryczny. Żeby to zrobić, wystarczy pięciokrotnie wcisnąć pedał hamulca, a potem w ciągu dziesięciu sekund dwa razy uruchomić światła awaryjne. Nawet jeśli tego nie uczynimy, samochód automatycznie przestawi się w tryb normalnej jazdy po przekroczeniu dystansu 125 mil (201 km).

