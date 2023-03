Nieco ponad 4 m długości. Tyle mierzy zupełnie nowy Volkswagen ID.2all. Niemal tyle ile Golf trzeciej generacji. Określenie zupełnie nowy nie jest przy tym na wyrost. To bowiem pierwszy samochód elektryczny w obszernej gamie ID, który powstał na nowej platformie MEB Entry. Pierwszy z napędem na jedną oś - przednią. I pierwszy, który można podziwiać ze sporym wyprzedzeniem. Do salonów sprzedaży trafi dopiero za dwa lata. Produkcyjną wersję ujrzymy dopiero w 2025 r.

Tańszy Volkswagen na prąd. Cena poniżej 25 tys. euro

Na co będziemy czekać? Przede wszystkim na kompaktowe auto elektryczne w cenie wyjściowej poniżej 25 tys. euro. I do tego zdolne pokonać nawet 450 km na jednym ładowaniu. I także dość efektywnie przyjmujące prąd. ID.2all nie powinno irytować czasem oczekiwania przy ładowarce. Volkswagen obiecuje, że wystarczy zaledwie 20 min. by uzupełnić zasięg od 10 proc. do 80 proc. Pozostaje wierzyć na słowo.

Pozostaje wierzyć także w inne obietnice. "Przenosimy zalety Volkswagena: najwyższą jakość, najnowsze oprogramowanie i usługi cyfrowe do świata nowej mobilności. W centrum uwagi są tu zawsze potrzeby i wymagania naszych klientów" - podkreśliła Imelda Labbe odpowiedzialna w koncernie za sprzedaż, marketing i obsługę posprzedażną.

Niemcy wysłuchali głosów klientów i powrócili m.in. do wybranych elementów analogowego sterowania (m.in. regulacja głośności, pokrętło i przyciski w kierownicy), zmodyfikowali kontrowersyjną obsługę klimatyzacji (osobny panel z przyciskami) i uprościli menu pokładowego zestawu multimedialnego z ekranem o przekątnej 12,9". Nie szczędzili także na bezpieczeństwie. Na liście wyposażenia uwzględniono półautomatyczną jazdę Travel Assist, matrycowe światła IQ.Light czy automatyczne parkowanie Park Assist Plus z funkcją pamięci wybranych miejsc.

VW ID. 2all fot. Tomasz Okurowski

Volkswagen ID.2all - zmieścisz duże paczki z marketu

W obecnych czasach producenci rzadko kiedy chwalą się możliwościami przewozowymi auta. Tymczasem nowy Volkswagen ID.2all będzie się pozytywnie wyróżniać (2,6 m rozstawu osi i 1,81 m szerokości), co docenią użytkownicy zmagający się z transportem mebli czy długich przedmiotów (choćby drzwi kupione na promocji w markecie budowalnym). Okazuje się, że zmiana napędu (przedni zamiast tylnego) oznacza większy bagażnik (aż 440 l) oraz praktyczny 50 l schowek pod tylną kanapą (idealny na przechowywanie kabli lub toreb z zakupami). Przewidziano także składane oparcie fotela pasażera, by uzyskać przestrzeń ładunkową o długości aż 2,2 m (w sam raz na domowe drzwi czy paczki z elementami szafy do złożenia).

Choć na produkcyjną wersję Volkswagena ID.2all poczekamy do 2025 r. to już znamy pierwsze dane techniczne. Napęd o mocy 226 KM wystarczy, by uzyskać przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 7 s. Znana jest także prędkość maksymalna. Małym Volkswagenem pojedziemy nie szybciej niż 160 km/h. To wbrew pozorom niewiele mniej niż w przypadku wielu aut spalinowych.

Volkswagen ID.2all to niejedyna nowość jaka pojawi się w salonach. Do 2026 r. pojawi się aż dziesięć nowych modeli. W planach jest Volkswagen ID.3 drugiej generacji, usportowiony ID.3 GTX oraz flagowy model ID.7 i kompaktowy SUV na prąd.

VW ID. 2all fot. Tomasz Okurowski