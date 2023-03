Przewrócone auto, a na nim kartka: 'Wszystko OK :) Auto odbiorę później xD'

"Wszystko OK :) Auto odbiorę później xD" - taką notkę przywieszoną do podwozia samochodu przewróconego na bok, znaleźli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu (woj. zachodniopomorskie), którzy zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce w piątek 10 marca w Golcach w gminie Wałcz.

Pozostawiony przy drodze pojazd osobowy, w którym ktoś zaliczył kolizję, wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy. Przy aucie nie zastali ani kierującego, ani żadnych innych osób. Kartka z zawartą na niej informacją miała świadczyć o tym, że nikomu nic się nie stało, a uszkodzone auto zostanie zabrane z miejsca.

Kierujący sporządzając notatkę wyraźnie nie chciał nikogo martwić i miał świadomość, że widok wywróconego w rowie auta może zaniepokoić innych użytkowników drogi. Policjanci nie pozostawili jednak tej sprawy bez rozwiązania. Na podstawie numerów rejestracyjnych ustalili właściciela osobówki, którym jest mieszkaniec powiatu drawskiego. Okazało się natomiast, że pojazd w momencie zdarzenia prowadziła kobieta i to ona sporządziła notatkę. Grozi jej teraz mandat.

Uciekł z miejsca kolizji pozostawiając dziurę w płocie i tablicę rejestracyjną

Przypominamy, że spowodowanie kolizji jest wykroczeniem. Minimalna kwota mandatu w związku ze spowodowaniem zagrożenia wynosi 1000 zł. Jeśli podczas stłuczki ktoś nawet nieznacznie ucierpiał, minimalna kwota rośnie do 1500 zł. Dodatkowo do konta kierowcy dopisywanych jest 6 punktów karnych. Jeżeli nastąpiło rażące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie, który ma do dyspozycji kary finansowe aż do 30 000 zł.

Marzec jest miesiącem dynamicznie zmieniającej się pogody. Opady deszczu oraz śniegu, a także ujemne temperatury sprawiają, że na drogach jest ślisko. Podczas takiej aury niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych oraz przecenianie własnych umiejętności doprowadza do niebezpiecznych zdarzeń. Zimą wydłuża się droga hamowania, a wyprzedzanie, wymijanie czy dynamiczne wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne.

