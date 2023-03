Kąt ma znaczenie. Ma być 90 stopni, było mniej? Kierowcy dostają 2 tys. zł mandatu

Przejazd kolejowy - kiedy można jechać

90 to słowo-klucz w przypadku, w którym kierujący zbliża się do przejazdu wyposażonego w zapory lub półzapory. Co oznacza? Wyraża nic innego jak... kąt. Zapory lub półzapory muszą być bowiem ustawione pod kątem prostym. Tylko w takim przypadku pojazd ma niejako zielone światło na wjazd na przejazd. Gdy kąt zmniejszy się chociażby o jeden stopień, oznacza to trzy rzeczy.

I może się to wydawać przesadą, to jednak policja bardzo pilnuje, by kierowcy przestrzegali przepisu i ruszali dopiero, kiedy szlabany są w pełni otwarte. Przejazdy kolejowe to miejsce, w którym musi być przestrzegana zasada zero tolerancji. Kolejne porady związane z poprawnymi nawykami drogowymi i mandatami publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Mandat za wjazd na przejazd kolejowy podczas podnoszenia lub opuszczania zapór

W obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku taryfikatorze mandatów za wykroczenia drogowe czytamy, że:

wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

są karane mandatem w wysokości 2 tys. zł. Nie ma widełek - to zawsze 2 tys. zł. To właśnie za to wykroczenie policjanci karzą kierowców.

Co ważne, mandat ten podlega systemowi podwójnych kar. Oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Ta zasada już obowiązuje.

Za to wykroczenie kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2 tys. zł Fot. policja

Najdroższe mandaty w 2023 r.

Zgodnie z nowym taryfikatorem największe mandaty grożą za poniższe wykroczenia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście - 1500 zł/3000 zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania pojazdem - 1500 zł/3000 zł,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania - 1500 zł/3000 zł,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł/3000 zł,

wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych - 1500 zł/3000 zł,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu - 1500/3000 zł,

jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł/3000 zł,

jazda za pojazdem uprzywilejowanym jadącym na sygnale i korzystanie z utworzonego przez innych kierowców tzw. korytarza życia - od 500 zł do 2500 zł.

Kwoty po znaku "/" oznaczają, że wykroczenie podlega systemowi podwójnych kar. Przy tej okazji warto też przypomnieć o karach grożących za przekroczenie dozwolonej prędkości.

do 10 km/h - 50 zł,

o 11-15 km/h - 100 zł,

o 16-20 km/h - 200 zł,

o 21-25 km/h - 300 zł,

o 26-30 km/h - 400 zł,

o 31-40 km/h - 800 zł/1600 zł,

o 41-50 km/h - 1000 zł/2000 zł,

o 51-60 km/h - 1500 zł/3000 zł,

o 61-70 km/h - 2000 zł/4000 zł,

o 71 km/h i więcej - 2500 zł/5000 zł.

