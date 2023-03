Mustang jest fajny, ale w wersji specjalnej fajniejszy! Oto najlepsze edycje specjalne

O historii motoryzacji, ale i najciekawszych modelach aut, szerzej opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Ford Mustang to dwa wyrazy, które składają się na historię amerykańskich muscle carów. To też dzieje modelu, które trwają od roku 1964. Tak, coupe ma już 59 lat. My jednak w tym materiale skupimy się na ostatnich nieco ponad dwóch dekadach. Jakie wersje specjalne zostały w tym czasie wypuszczone na rynek i które zwracają szczególną uwagę?

Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Ford Mustang Shelby GT500. 700 koni i to legalnych na drodze!

Ford Mustang Shelby GT500 potrafi zaimponować. W tym przypadku V-ósemka jest rozwiercona do 5,2 litra, a do tego ma... aż 700 koni mocy! I co ważne, coupe przy tej mocy jest w pełni legalne na drogach publicznych. GT500 oznacza naprawdę wyjątkowe osiągi. Sprint do 100 km/h trwa tylko 3,5 sekundy. Przejechanie 400 metrów zajmuje temu Mustangowi jedynie 11 sekund. Moc na poziomie 700 koni cały czas trafia na tyle koła. Jej transferowaniem zajmuje się wał z włókna węglowego oraz 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów.

Pewnie pomyślicie sobie, że V8 w Shelby GT500 musi być głośne. Ono nie jest głośne, ono potrafi przytłumić słuch! Żeby pasażer i kierowca nie ogłuchli od dźwięku potężnego silnika, zastosowano system aktywnego tłumienia hałasu.

Ford Mustang Shelby GT500 Materiały Ford

Ford Mustang Mach 1. Tak, nadal możesz go kupić!

Wściekłe spojrzenie, seria dodatkowych lotek i spojlerów oraz oczywiście pełnokrwiste, 5-litrowe V8 pod maską. Ford Mustang Mach 1 oferuje kierowcy 460 koni mocy, a do tego moduł sterujący z oprogramowaniem dającym efekt podbicia mocy. Skutkiem jest czas sprintu do pierwszej setki wynoszący tylko 4,4 sekundy. W Mustangu Mach 1 liczy się jednak nie tylko siła, ale i... precyzja. Układ chłodzenia tylnej osi i mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, elementy łączników montowane wcześniej w Mustangach Shelby GT350 i GT500 oraz sześciotłoczkowe zaciski hamulcowe Brembo dbają o to, aby coupe stało się pożeraczem zakrętów.

Ford Mustang Mach 1 Materiały Ford

Ford Mustang Bullitt. Świadectwo filmowej sławy

Bullitt to nawiązanie do legendarnego filmu z końca lat 60. XX wieku, w którym tytułową rolę grał Steve McQueen. Do tej produkcji nawiązuje m.in. charakterystyczny, zielony lakier nadwozia. Poza tym w oczy rzucają się czerwone zaciski Brembo i logo Bullitt w kształcie celownika, które zostało umieszone na klapie bagażnika. Auto jest napędzane 5-litrowym silnikiem V8 o mocy 460 koni.

Ford Mustang Bullitt Materiały Ford

Ford Mustang Boss 302. Niby 302, a moc sięga 444 koni

Boss – ta nazwa bez wątpienia brzmi poważne. Tyle że jest też mocno zakorzeniona w historii marki. Nawiązuje do Mustanga Boss 302 z 1970 roku. Boss jest oczywiście bardziej sportowy. To znajduje swoje odzwierciedlenie w usztywnionym zawieszeniu i regulowanych amortyzatorach. Poza tym mocy autu dostarcza 5-litrowy silnik V8. Ten dysponuje stadem 444 narowistych kucy. Ta trafiają oczywiście na tylną oś. W procesie tym pośredniczy 6-biegowy manual i mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.

Ford Mustang Boss 302 Materiały Ford

Ford Mustang SVT Cobra R. Maksymalnie szybki, maksymalnie lekki

Osoba posiadająca dziś Forda Mustanga SVT Cobra R może się uważać za prawdziwego szczęściarza. Powstało zaledwie 300 sztuk. Za tym projektem stoi SVT – dawna dywizja Forda zajmująca się opracowywaniem usportowionych i sportowych wersji samochodów tej marki. Pomijając fakt, że inżynierowie wyrzucili z tego coupe wszystkie zbędne elementy dociążające konstrukcję, skupili się również na silniku. V8 o pojemności 5,4 litra generuje 385 koni mocy. Czas sprintu do pierwszej setki wynosi 4,7 sekundy. Prędkość maksymalna to 270 km/h.

Ford Mustang SVT Cobra R Materiały Ford