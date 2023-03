Kiedy na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem trzeba włączać kierunkowskaz?

O przepisach ruchu drogowego, ale też zasadach ruchu opowiadamy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Na skrzyżowaniu obowiązuje pierwszeństwo łamane, a więc takie, które nie przebiega na wprost. Ja jednak chcę jechać drogą z pierwszeństwem. Czy w związku z tym mam obowiązek sygnalizowania manewru? To pytanie przed którym może stanąć każdy kierowca, eksploatujący auto w mieście. Sprawdźmy co na ten temat mówią przepisy. A te są jednoznaczne.

Pierwszeństwo łamane a kierunkowskaz

Bez względu na fakt czy kierowca jedzie drogą z pierwszeństwem czy nie, a jednocześnie musi skręcić lub chce skręcić, wykonuje manewr polegający na zmianie kierunku jazdy. To rodzi obowiązek zapisany w art. 22 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Obowiązkiem tym jest oczywiście sygnalizowanie kierunkowskazem – pojawia się on zawsze na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym w powyższej sytuacji. Przepis mówi bowiem wyraźnie:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Kierunkowskazu na pierwszeństwie łamanym nie musi włączać jedynie kierowca tego pojazdu, który jedzie na wprost. W efekcie wyjeżdża z drogi z pierwszeństwem lub na nią wjeżdża.

Brak kierunkowskazu na pierwszeństwie łamanym to mandat

Czemu w przypadku pierwszeństwa łamanego sygnalizowanie nadal jest ważne? Bo oznacza informowanie innych użytkowników drogi o swoim zamiarze. Sprawia, że mogą zaplanować swoje manewry. To z kolei wpływa na płynność ruchu i powoduje, że przejazd danym odcinkiem staje się łatwiejszy. Co ważne, skoro sygnalizowanie manewru jazdy drogą z pierwszeństwem w przypadku pierwszeństwa łamanego jest obowiązkiem, za jego złamanie grozi kara.

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru oznacza 200 zł mandatu i 2 punkty karne.

Jak wyznacza się pierwszeństwo łamane w miastach?

Kierunkowskaz to pierwsza z zasad rządzących pierwszeństwem łamanym. Druga dotyczy sposobu jego wyznaczania. To w dużej mierze zależy od decyzji drogowców, która zależy od natężenia ruchu na poszczególnych szlakach i ich kolizyjności. Ci muszą jednak poinformować o niej kierujących i robią to za pomocą jednej z czterech tablic. W grę wchodzi: