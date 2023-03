Opracowany przez Ford Performance silnik 1.0 EcoBoost jest wsparty 48-woltową instalacją miękkiej hybrydy i dostarcza moc 170 KM (przy 5750 obr./min.) i 248 Nm maksymalnego momentu obrotowego (przy 3000 obr./min.). Układ napędowy dostarcza dokładnie dwa razy więcej mocy na litr, niż Focus ST170 z 2002 roku. Silnik został połączony z siedmiobiegową, dwusprzęgłową przekładnią Powershift, dającą kierowcy możliwość wyboru przełożeń za pomocą łopatek przy kierownicy. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy.

Puma ST w nowej wersji silnikowej otrzymała poprawiające osiągi podzespoły podwozia, które pochodzą z wersji 1.5 EcoBoost (moc 200 KM i 320 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w 6,7 s), wprowadzonej na rynek w 2020 roku. Należą do nich specjalnie dostrojone do tego modelu belka skrętna i stabilizatory oraz sprężyny zawieszenia ze zmiennym kierunkiem działania.

System miękkiej hybrydy załącza rekuperację energii, która trafia do 48-woltowego zestawu litowo-jonowych ogniw akumulatora. Dzięki temu napędzany paskiem, zintegrowany rozrusznik z funkcją alternatora (BISG) może wydłużyć okresy, w których uzupełnia moment obrotowy silnika spalinowego, co poprawia osiągi w niższym zakresie obrotów silnika. Podniesiony poziom rekuperacji energii oznacza też dostarczenie dodatkowych 10 KM mocy do układu napędowego dzięki elektrycznemu wsparciu BISG.

Rozwiązanie to w połączeniu ze ustawieniem charakterystyki bezpośredniego wtrysku turbodoładowanego, trzycylindrowego silnika benzynowego, skutkuje prawie 10-procentowym wzrostem mocy maksymalnej w porównaniu z parametrami 1.0-litrowego napędu EcoBoost Hybrid, który dysponuje mocą 155 KM.

Opinie Moto.pl: Ford Puma ST. Blisko ideału

Puma ST z Powershift korzysta z tego samego systemu aktywnego zaworu wydechowego, który zastosowano w Pumie ST 1.5 EcoBoost. Dzięki temu uzyskuje charakterystyczną nutę sportowego silnika podczas przyspieszania. Aktywny zawór, kontrolowany poprzez tryby jazdy, pozostaje zamknięty w trybach Normal i Eco, aby zapewnić codzienny spokojny dźwięk, ale otwiera się w trybie Sport, wzmacniając sportowe brzmienie.

