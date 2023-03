To właśnie tutaj powstaną w Polsce nowe drogi w 2023 r. Mapa i konkretna lista

GDDKiA zarządza siecią dróg krajowych o łącznej długości 17,8 tys. km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości prawie 4,9 tys. km. Do tej sumy wlicza się ok. 1,8 tys. km autostrad oraz 3,1 tys. km dróg ekspresowych.

GDDKiA postanowiła zrobić szybkie podsumowanie aktualnie realizowanych inwestycji drogowych. Aktualnie w fazie realizacji znajdują się 92 zadania Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) o łącznej długości ok. 1,3 tys. km i wartości 50,8 mld zł. Do tego jest realizowanych 13 obwodnic z programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 105,3 km i wartości 1,9 mld zł.

Nowe drogi w Polsce w 2023 r.

W fazie przetargu znajduje się aktualnie 17 zadań w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o łącznej długości 263,2 km. Do tego 3 zadania z programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 21,9 km.

Kolejne ponad 250 km powinno cieszyć kierowców, ale wiele osób zwraca uwagę na spowolnienie w oddawaniu dróg. W 2023 r. dostaniemy ich mniej niż w ostatnich latach. Na pocieszenie możemy dodać, że co chwilę ruszają kolejne przetargi, a wiele odcinków znajduje się w realizacji.

Rok 2022 udało się zamknąć oddaniem do ruchu 26 odcinków o łącznej długości 321,8 km, a także podpisaniem 24 umów o łącznej długości 333,4 km i wartości 12,8 mld zł. W ciągu 12 miesięcy GDDKiA ogłosiła 20 przetargów na zadania o łącznej długości 226,8 km. Suma wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku wyniosła ponad 18 mld zł.

W 2023 roku GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na realizację 38 zadań o długości ponad 564 km, ale to nie wszytko. Plany uwzględniają oddanie do użytkowania 18 dróg o łącznej długości blisko 260 km:

Autostrady

A18 granica państwa - Żary (11,7 km)

A18 Iłowa - gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km)

A18 gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice (21,5 km)

Drogi ekspresowe

S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (ok. 12 km)

S7 Lesznowola - Tarczyn Północ (14,8 km oraz 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn)

S7 Moczydło - Miechów (18,7 km)

S11 Koszalin Zachód - Zegrze Pomorskie (16,9 km)

S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino (19,3 km)

S11 Kłanino - Bobolice (11,6 km)

S11 obwodnica Olesna (24,8 km)

S14 Aleksandrów Łódzki - Słowik (14,5 km)

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - II jezdnia (5,4 km)

S52 Węgrzce - Batowice (fragment Północnej Obwodnicy Krakowa, 3 km)

S61 Ełk Południe - Kalinowo (22,9 km)

S61 Podborze - Śniadowo (19,5 km)

S61 Łomża Zachód - Łomża Południe (7,2 km - budowa zakończyła się w 2022 roku, jednak odcinek zostanie dopuszczony do ruchu w 2023 roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód)

Obwodnice