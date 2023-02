Ford, LG i Koc Holding będą produkować ogniwa. Powstaje nowa spółka joint venture

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Nie tylko samochody osobowe mają być elektryczne, ale także użytkowe. Najlepszym przykładem u Forda jest E-Transit. Jednak to nie koniec rozwoju Forda w tym zakresie. Teraz chce razem z LG Energy Solution i Koc Holding, również produkować ogniwa akumulatorowe do takich pojazdów. Z tego powodu utworzono spółkę.

Zobacz wideo Puma to odważnie zaprojektowany crossover. Czy za odważną stylizacją skrywa praktyczne wnętrze?

Nowa spółka joint venture będzie funkcjonować w organizowanej strefie przemysłowej w Baskent, niedaleko Ankary. Projekt jest na dobrej drodze i oczekuje się, że jego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Produkcja ma się rozpocząć w 2026 r., a trzej sygnatariusze zobowiązują się do zapewnienia rocznej zdolności produkcyjnej na poziomie co najmniej 25 GWh sumarycznej pojemności ogniw akumulatorowych, która potencjalnie może wzrosnąć do 45 GWh.

Wspólne przedsięwzięcie opiera się na długoletnich relacjach biznesowych, jakie Ford utrzymuje zarówno z LGES, jak i Koç Holding. Ford i LGES współpracują od ponad dekady, między innymi akumulatory z fabryki LGES w Polsce zasilają Forda Mustanga Mach-E i E-Transita.

Opinie Moto.pl: Stylowa, rekreacyjna i usportowiona. Taka właśnie powinna być Puma

Ford Motor Company i Koç Holding łączą relacje, które mają niemal stuletnią tradycję, a ich przykładem jest m.in. spółka joint venture Ford Otosan, założona ponad 60 lat temu.

Do 2035 roku Ford w Europie będzie oferował gamę w pełni elektrycznych samochodów dostawczych i osobowych.