Tragiczna śmierć 19-latka. Kierując autem wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo

Nieszczęśliwy wypadek drogowy miał miejsce w sobotę 25 lutego o godzinie 11.50 w miejscowość Zalesie w powiecie zamojskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Nissanem Micrą jadąc najprawdopodobniej z nadmierną prędkością na zakręcie wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Samochód prowadził 19-latek. Osobówka została roztrzaskana, a kierujący został zakleszczony we wnętrzu. Niestety, po wydobyciu kierującego z wraku stwierdzono zgon. Z informacji na temat tego zdarzenia zawartych w policyjnym komunikacie prasowym dowiadujemy się, że nastolatek prawo jazdy posiadał od niespełna dwóch miesięcy.

Śledczy ustalają dokładne przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego wypadku. Na zdarzenie mogły mieć wpływ złe warunki atmosferyczne.

Uwaga na zmienne warunki pogodowe

Policjanci apelują do zmotoryzowanych o ostrożność i rozsądek. Zimą warunki pogodowe są bardzo zmienne i wymagające. Intensywne opady deszczu, deszcz ze śniegiem, gęste mgły o poranku, do tego silny wiatr - wszystko to powoduje, że w wielu miejscach na drogach jest ślisko. Nadmierna prędkość, utrata panowania nad pojazdem czy też najechanie na tył innego auta to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych.

Za kierownicą należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległość między pojazdami, a prędkość powinna być zawsze dostosowana do warunków panujących na jezdni oraz własnych umiejętności. Przy szybkiej jeździe po mokrej nawierzchni droga hamowania znacznie się wydłuża. Brak dostatecznej przyczepności kół powoduje, że samochód pod wpływem siły prędkości i własnego ciężaru staje się trudny do kontrolowania.

