Uważaj. To za znakiem D-42 kierowcy tracą prawo jazdy i płacą wysokie mandaty

Wielu kierowców wciąż zapomina, że w Polsce ujednolicono ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Za znakiem D-42, o ile nie ma znaku, który mówi co innego, możemy jeździć 50 km/h. Kiedyś istniał podział - 50 km/h jeździliśmy w ciągu dnia, a od 22 do 6 kierowcy mogli przyspieszyć do 60 km/h. Został skasowany. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ w błąd kierowcę mogą wprowadzić pokładowe systemy samochodu.

Utrata prawa jazdy za prędkość 2023

Wiele aut wciąż pokazuje podwójne ograniczenie prędkości. Jeśli więc ktoś zapomni o nowych przepisach i zaufa wskazaniu samochodu, to naraża się na dotkliwy mandat. Ci najbardziej łamiący przepisy narażają się nawet na utratę prawa jazdy. W obszarze zabudowanym za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h policja wciąż zatrzymuje prawa jazdy.

A co z głośnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? Przepisy będą zmienione, ale to nie znaczy, że kierowcy nie są teraz karani. Policja wciąż działa, jak działała. Dokładnie wyjaśniliśmy to tutaj:

Mandaty za prędkość w 2023 r - mandat, utrata prawa jazdy. Jaka jest wysokość kar?

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

o 11–15 km/h – 100 zł

o 16–20 km/h – 200 zł

o 21–25 km/h – 300 zł

o 26–30 km/h – 400 zł

o 31–40 km/h – 800 zł

o 41–50 km/h – 1000 zł

o 51–60 km/h – 1500 zł

o 61–70 km/h – 2000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500 zł

Kierowca, który w terenie zabudowanym przekroczy prędkość o co najmniej 51 km/h, obligatoryjnie traci uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące.

Ograniczenia prędkości w Polsce 2023 r.

Na drodze krajowej możemy jechać 90 km/h, na ekspresowej 120 km/h, a na autostradzie - 140 km/h. To prawda, ale i duże uproszczenie. Od tych zasad znajdziemy kilka wyjątków. Uważać trzeba zwłaszcza na ekspresówkach, ponieważ to tam możemy, nieświadomie i niespecjalnie, złamać obowiązujące przepisy. Jak szybko możemy jechać poza obszarem zabudowanym? Więcej wyjazdowych porad na wakacje znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych - 90 km/h

Na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu - 100 km/h

Na drogach ekspresowych jednojezdniowych - 100 km/h

Na drogach ekspresowych dwujezdniowych - 120 km/h

Na autostradach - 140 km/h

Zawsze pamiętajcie o uważnej obserwacji drogi i patrzeniu na znaki. Są odcinki dróg szybkiego ruchu, na których wprowadzono niższe limity prędkości i to one są obowiązujące. Chwila nieuwagi może nas kosztować mandat. A te przecież w zeszłym roku znacznie wzrosły.

Kwadratowy znak, czyli ważniejszy znak

Większość znaków ograniczenia prędkości jest w Polsce okrągła. Na drodze mijamy jednak czasem identyczny znak, ale dozwolona prędkość wpisana jest w kwadrat. Znak "strefa ograniczonej prędkości", który wklejamy poniżej, oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje niższy limit dozwolonej prędkości. Ograniczenie to obowiązuje aż do momentu, kiedy nie miniemy znaku informującego o końcu strefy. Wygląda praktycznie identycznie, ale jest przekreślony. Ważne: Skrzyżowania nie odwołują tego ograniczenia.

Identycznie działa znak ograniczenia prędkości umieszczony pod znakiem D-42. Dwa znaki obok siebie oznaczają, że niższe ograniczenie prędkości obowiązuje na całym obszarze zabudowanym, do momentu aż nie odwoła go inny znak.

Ograniczenie prędkości Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl