Masz prawo jazdy kategorii B? Lista pojazdów, którymi wolno z nim jeździć w 2023 roku

Bywa że przepisy są naprawdę szczegółowe. Tak właśnie dzieje się w przypadku prawa jazdy. Dość dokładnie określają listę pojazdów, którymi można jeździć posiadając to uprawnienie. I choć pozostawiają niewielkie pole do popisu dla interpretacji, jej granice są już mocno sprecyzowane.

Jakimi autami można jeździć z prawem jazdy kategorii B?

Precyzyjną definicję prawa jazdy kat. B można znaleźć w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami. Ta mówi, że takie "prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla". W skrócie granice interpretacji są dwie. Po pierwsze nie może to być motocykl i autobus. Po drugie DMC pojazdu wpisane do dowodu rejestracyjnego nie może przekroczyć 3500 kg.

To de facto oznacza, że przy zachowaniu wymogu dotyczącego DMC, kierujący z kategorią B prawa jazdy może jeździć nie tylko hatchbackiem, sedanem i kombi, ale także małym dostawczakiem, pick-up`em, busem, SUV-em czy nawet kamperem.

Dodatkowe uprawnienia w kategorii B. Pełna lista

Kolejny blok uprawnień, nadany kierowcy w ramach ustawy o kierujących pojazdami, dotyczy zespołu pojazdów. Warunki w tym przypadku są jasne. Kat. B uprawnia do kierowania zespołu składającego się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy lekkiej lub przyczepy innej niż lekkiej, ale wtedy DMC całego zespołu pojazdów nie może przekraczać 3,5 tony. I kolejna dobra informacja. To nadal nie koniec. Prawo jazdy kat. B oznacza też:

pojazdy ujęte w kategorii AM, czyli motorowery i czterokołowce lekkie.

pojazd kat. T, czyli ciągnik rolniczy. Ograniczenia? Nie możemy jedynie holować ciężkich przyczep oraz maszyn rolniczych wyposażonych we własne koła.

Warto jednak pamiętać o tym, że te "gratisowe" uprawnienia nie są ważne w każdym kraju UE. Przed wyjazdem na urlop warto zatem sprawdzić czy w państwie docelowym z kat. B można jeździć np. skuterem.

Prawo jazdy kat. B a DMC. Granicą nie zawsze jest 3,5 tony

Dopuszczalna masa całkowita określona na 3500 kg jest standardem w przypadku kategorii B prawa jazdy. Nie zawsze jednak staje się wiążąca. Przepisy przewidują bowiem wyjątek, w którym DMC pojazdu może się okazać wyższe. Jego granica wzrośnie do 4,25 tony w przypadku samochodów z napędami alternatywnymi, a więc elektrycznym lub wodorowym. Tu jednak pojawia się warunek dodatkowy. Uprawnienia do kierowania muszą być posiadane przez co najmniej dwa lata.

Prawo jazdy kat. B a motocykle. Kiedy można nimi jeździć?

Na początku napisaliśmy o tym, że ustawa o kierujących pojazdami w przypadku kategorii B przewiduje dwa ograniczenia. Jednym z nich jest motocykl. Tyle że i ten warunek nie obowiązuje zawsze... Nie odnosi się do motocykla z silnikiem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Kluczowa kwestia – kierujący musi mieć uprawnienia kat. B od co najmniej 3 lat.

Identycznie ma się sprawa w przypadku trójkołowca z homologacją L5e. Minimalna odległość między kołami znajdującymi się na jednej osi nie może wynosić mniej niż 460 mm oraz muszą być wyposażone w hamulec postojowy.